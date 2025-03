Detaliile nunții din orașul lagunar sunt ținute secrete, dar lista invitaților ar putea fi similară cu cea de la petrecerea de logodnă din 2023. Atunci, pe iahtul de lux al lui Bezos au fost prezenți, printre alții, Bill Gates, Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian sau Kris Jenner.

Reporterul Dylan Byers a publicat știrea despre nunta din vară, sâmbătă, pe X. Presa americană vorbește deja despre „nunta secolului”.

News: After a nearly two-year engagement, Jeff Bezos and Lauren Sanchez have sent out formal invitations for a wedding this summer in Venice, per sources familiar.@PuckNews