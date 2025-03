After reporter Lavinia Orefici asks former PM Romano Prodi a question related to the Ventotene Manifesto, he answers her in an annoyed manner and pulls a strand of her hair.



Mar 23, 2025 pic.twitter.com/WTg3JP2Y7E — Crazy Ass Moments in Italian Politics 🇮🇹 (@CrazyItalianPol) March 25, 2025

Totul a început când Prodi a fost întrebat despre declarațiile sale controversate din Manifestul de la Ventotene, iar discuția s-a aprins rapid. Imaginile cu acest incident au fost difuzate în emisiunea „diMartedì”, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Prodi a explicat ulterior că nu a fost vorba despre un gest agresiv, ci doar despre „o mână pe umărul ei”, dar acest răspuns nu a liniștit spiritele.

Mai mulți lideri politici au încercat să-l apere pe Prodi însă, pe rețelele sociale, nu toată lumea a fost de acord, spunând că acest comportament reflectă o pierdere a rațiunii în rândul stângii și că gestul lui Prodi a fost inacceptabil.

„Jurnaliștii merită respect. Nu se poate să tragi de părul unei croniste sau să folosești cuvinte vulgare. Este timpul să punem capăt comportamentelor inacceptabile”, a spus Carlo Bartoli, președintele organizației care apără drepturile jurnaliștilor.

Totuși, în imagini nu se observă nicio reacție a jurnalistei în momentul în care fostul premier o trage de trei ori de păr, ba chiar, în momentul imediat următor, ea îi spune ceva lui Prodi și continuă interviul ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

