Băuturile carbogazoase, mai ieftine în Rusia

„Francezii care derulează afaceri aici probabil știu ce fac”, a notat deputatul în dreptul videoclipului de la Auchan.

Pe filmare, se observă cum Andrei Danko se plimbă prin supermarket și analizează diferite produse. El a găsit băuturi carbogazoase rusești în zona de vânzare, similare Coca-Cola, Sprite și Fanta la un preț de 149,9 ruble (1,42 €) pentru doi litri. Slovacii plătesc cu un euro în plus pentru băuturile originale.

Danko a examinat rafturile cu legume, a verificat roșiile și apoi dulciurile (a găsit Snickers și Mars printre ele). A luat pâine de pe raftul cu produse de patiserie și apoi s-a îndreptat către vitrinele cu produse refrigerate.

Cât costă roșiile și pâinea la Auchan Moscova

Roșiile în Rusia costă 184,99 ruble pe kilogram (1,75 euro), în timp ce în Slovacia prețul lor depășește 3 euro pe kilogram. Pâinea, a cărei greutate nu este cunoscută, costă 42,99 ruble (41 de cenți). Spre comparație, un slovac plătește 2,5 euro pentru o pâine de un kilogram.

„Probabil sunt șase metri de rafturi aici. Uite, există, nu știu, 50 de tipuri de unt. Preț mediu 1,30 € – 2,80 €. Probabil aș fi cumpărat imediat… Și aici, probabil, există cea mai mare selecție de caș pe care am văzut-o în viața mea”, și-a împărtășit Danko impresiile.

În Slovacia, 250 de grame de unt costă în medie 2,65 euro, în timp ce prețul obișnuit ajunge până la 3 euro.

„Cârnați cum nu am văzut niciodată în Slovacia”

Potrivit acestuia, magazinul are aproximativ 40 de feluri de lapte. Deputatul a admirat și varietatea de brânzeturi și cârnați: „Aceasta este probabil cea mai mare selecție de brânzeturi procesate pe care am văzut-o vreodată. Cârnați cum nu am văzut niciodată acasă”.

Rușii cumpără un litru de lapte cu 94 de cenți, care este un preț similar cu cel al Slovaciei.

„Dar și prețurile (la cârnați) sunt importante și variază de la 1,3 la 3 euro”, a remarcat Danko, dar din nou nu a precizat greutatea.

În Slovacia, se vând de obicei pachete de 250 de grame sau jumătate de kilogram, pentru care plătiți 1,70 sau 3 euro.

Ce salarii sunt în Rusia și Slovacia

La compararea prețurilor totale ale alimentelor menționate, achiziția în Rusia ar costa aproximativ 9 euro, în timp ce aceleași produse ar costa în Slovacia mai puțin de 14 euro.

Chiar dacă mâncarea este mai ieftină în Rusia, așa cum a indicat Andrei Danko, salariile rușilor de rând sunt semnificativ mai mici decât în ​​Slovacia.

Salariul minim în Rusia este de aproximativ 200 de euro, în timp ce în Slovacia depășește 800 de euro. Salariul mediu în Rusia este de 650 de euro, în Slovacia de peste 1500 de euro.

