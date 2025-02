1,3 milioane de clienți Trendyol în România

În doar 12 luni, Trendyol a atras peste 1,3 milioane de clienți activi din România, vânzând mai mult de 13 milioane de produse.

România a devenit astfel cea mai mare piață din Europa Centrală și de Est pentru Trendyol, reprezentând peste 70% din baza de clienți regională.

Cu un apetit mare pentru shopping, românii au fost cei mai activi clienți.

Bucureștiul rămâne liderul absolut al comenzilor din țară, iar la nivel internațional, a ajuns în top 3 al orașelor cu cele mai multe comenzi, după Baku (capitala Azerbaidjanului) și Riyadh (capitala Arabiei Saudite).

În România, topul orașelor cu cele mai multe comenzi pe platforma turcească este următorul:

Locul I: București

Locul II: Cluj-Napoca

Locul III: Constanța

În perioada campaniei Black Friday din noiembrie 2024, românii au achiziționat aproximativ 3 milioane de produse.

Printre cele mai cumpărate produse de pe Trendyol s-au numărat rochiile, puloverele și bluzele pentru femei.

Strategii și planuri pentru 2025

Trendyol plănuiește să continue expansiunea, integrând 200 de comercianți locali în 2025 și extinzând gama de produse.

„Suntem încântați de rezultatele obținute în primul nostru an de activitate în România, care ne-au confirmat încă o dată că am ales să ne extindem pe o piață cu un apetit fantastic pentru oferta noastră. Ca atare, obiectivul nostru principal aici este să oferim în continuare servicii extraordinare clienților noștri. După inaugurarea depozitului din Ștefănești, următorii noștri pași includ extinderea echipei, deschiderea unui birou local Trendyol și investiții în tehnologie de ultimă generație.”, a declarat Irem Yılandil, Head of International Expansion la Trendyol Group.

La finalul anului 2024, Trendyol a adus pe platformă 20 de branduri românești de renume, printre care Mini Prix, Gerovital, Mayie, Drool și Bebeluc.

