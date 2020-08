Comisia Europeană a anunțat pe 29 iulie că a semnat un contract cu Gilead prin care 30.000 de bolnavi de COVID-19 din statele UE, inclusiv România, vor primi tratamentul cu Remdesivir. Cât costă însă tratamentul unui bolnav?

Business Insider scrie că Gilead percepe între 390 și 520 de dolari pe fiola de Remdesivir (1.594 – 2.125 de lei), tratamentul pe cinci zile ajungând undeva la 2.340 – 3.120 de dolari, adică între 9.570 și 12.750 de lei. Asta, la 6 fiole per tratament, minimum folosit. În unele cazuri sunt folosite însă 10 fiole, așadar, prețul poate fi și mai mare.

Comisia Europeană a plătit pe contractul în care sunt prinse dozele aferente pentru 30.000 de tratamente 73,99 de milioane de dolari. Asta înseamnă că, per bolnav, costul ajunge la 2.466 de dolari, adică 10.000 de lei.

În SUA, prețul Remdesivir a stârnit furie, pentru că Gilead a beneficiat de un fond uriaș de investiții, asigurat de autorități din bani publici, pentru a grăbi testarea, autorizarea și fabricarea medicamentului: 70,5 milioane de dolari.

În plus, un studiu publicat recent în Journal of Virus Eradication arăta că prețul real al tratamentului pentru o zi este de 93 de cenți, sub 1 dolar, așadar. Gilead a respins vehement această ipoteză.

O coaliție formată din câteva zeci de procuri din mai multe state federale cere guvernului, printr-o scrisoare deschisă, să pună presiune pe companie pentru a ieftini Remdesivirul; iar dacă n-o face, să-i retragă patentul, invocând legea Bayh-Dole, referitoare la cercetările finanțate de guvernul federal.

Gilead a primit foarte mulți bani din fonduri publice, dar, în ciuda acestui fapt, nu a furnizat suficiente doze de Remdesivir spitalelor care tratează bolnavi de COVID. Iar prețul e foarte ridicat. Se pune profitul mai presus de sănătatea oamenilor. Coaliția procurilor federali:

Inițiativa e susținută și de mediul academic, și de organizațiile care luptă pentru drepturile consumatorilor, însă, deocamdată, guvernul a refuzat să se prevaleze de dreptul amintit de procurori, spunând că legea Bayh-Dole nu s-ar aplica în cazul Remdesivir, pentru că statul nu a finanțat integral medicamentul, ci doar parțial.

În replică, Gilead s-a limitat la a răspunde acuzațiilor legate de cantitatea insuficientă de Remdesivir furnizată spitalelor, purtătorul de cuvânt spunând că ”procesul de fabricație durează 12 luni”, iar intervenția guvernului nu poate grăbi acest proces.

