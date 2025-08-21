Modificări privind comisioanele firmelor care administrează banii din Pilonul II

Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul va veni cu noi modificări le legea privind Pilonul II de pensii, prin care vor scădea comisioanele firmelor care administrează banii românilor din pensiile private. Premierul spune că decizia vine tocmai „ca mai mulți bani să rămână în conturile românilor”.

În cursul zilei de joi, Executivul a aprobat și proiectul de lege pentru sistemul de pensii private. Noul act permite retragerea a 30% din sumă la începutul perioadei de plată, restul fiind distribuit pe 8 ani.

Într-un interviu acordat la Antena 1, Ilie Bolojan a explicat faptul că aceste schimbări sunt necesare pentru aderarea țării la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Ce spune premierul despre modificările la Pilonul II

Ilie Bolojan a declarat joi, după ce Guvernul a aprobat proiectul de lege privind Pilonul II, că aceste modificări ar fi trebuit să fie făcute în urmă cu 17 ani în România și susține că legea doar i-a „picat în brațe”.

„Pilonul doi de Pensii mi-a căzut în braţe, dacă pot să spun aşa, pentru că această lege trebuia promovată de vreo 17 ani, din păcate a fost amânată”, a spus el.

Premierul spune că modificările sunt cu atât mai importante acum, având în vedere că în septembrie un Comitet urmează să evalueze aderarea României la OCDE.

„A trebuit să atacăm şi acest subiect şi, practic, lucruri care nu au fost rezolvate, au trebuit puse acum pe tapet”, a mai spus Ilie Bolojan. Aderarea la OCDE ar putea aduce împrumuturi mai avantajoase pentru țara noastră, dobânzi mai mici și o poziționare economică îmbunătățită în plan internațional.

Protejarea sistemului de pensii private

Bolojan a subliniat necesitatea unor măsuri de protecție pentru sistemul de pensii private. Premierul a oferi un exemplu și spune că dacă nu ar exista restricții cu privire la retragerea banilor din Pilonul II, românii ar putea merge să-și scoată toată suma în eventual situații de dezinformare.

„Trebuie să renunţăm la lucrurile care pot să creeze situaţii problematice şi, în condiţiile în care ai putea să tragi fără niciun fel de condiţie toţi banii, la început, într-o situaţie de criză, într-o situaţie de dezinformare, de zvonuri, ar putea ajunge în situaţia în care un număr foarte mare de cetăţeni ar putea face retrageri masive, ceea ce ar duce la complicaţii pentru plata pensiilor private pentru ceilalţi cetăţeni”, a mai declarat el.

Proiectul de lege va fi supus dezbaterii în Parlament, unde poate fi îmbunătățit. Premierul a asigurat că aceste modificări nu sunt în beneficiul statului, ci al cetățenilor.

Schimbări la Pilonul II de pensii din România

Guvernul a aprobat joi, în ședință, proiectul de lege privind schimbările ce se vor aplica la Pilonul II de pensii din România. Proiectul de lege permite retragerea a 30% din sumă la începutul perioadei de plată, restul fiind distribuit pe o perioadă de opt ani.

„Este un proiect de lege care practic îndeplineşte un obiectiv strategic pe care România îl are la acest moment şi anume acela de a adera la OECD”, a explicat Dan Armeanu, vicepreședintele ASF.

OCDE a evaluat pozitiv sistemul de pensii private din România. Armeanu a subliniat: „În urma evaluării pe care am avut-o din partea OECD, s-a constatat că sistemul de pensii private din România este un sistem sustenabil, un sistem foarte bine supravegheat şi reglementat care are o contribuţie importantă la dezvoltarea economică a României”.

Modificări aduse în ședința de Guvern

În cadrul ședinței, au fost operate două modificări importante:

  • Creșterea procentului de retragere inițială de la 25% la 30%
  • Reducerea perioadei de plată de la 10 ani la 8 ani
„În şedinţa de Guvern de astăzi au avut loc două modificări, mai precis, valoarea sumei pe care o persoană are posibilitatea de a retrage-o la începutul perioadei de plată s-a majorat de la valoarea de 25% la un procent de 30%, iar perioada în care plăţile se vor face în viitor, de asemenea s-a micşorat de la perioada de 10 ani la un număr de 8 ani”, a mai precizat Dan Armeanu.

