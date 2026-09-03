Cetățeanul suedez a fost prins după percheziții în București și Ilfov

Un cetăţean suedez stabilit în România de aproximativ trei ani, bănuit că face parte dintr-o grupare de crimă organizată, a fost prins joi, 3 septembrie, de poliţişti şi procurorii DIICOT în urma unor percheziţii efectuate în Bucureşti şi în oraşul Otopeni. Bărbatul este acuzat de autoritățile din țara sa natală că ar fi implicat în acțiuni de mare violență, după ce ar fi sprijinit mai multe persoane care au încercat să ucidă doi oameni la Stockholm, potrivit informațiilor furnizate de agenția de presă News.ro.

Reprezentanții DIICOT au precizat, într-un comunicat de presă transmis joi, că procurorii Structurii Centrale, împreună cu poliţiştii din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară într-un dosar ce vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracţional organizat şi omor calificat.

Suspectul ar fi fost implicat într-o grupare de crimă organizată

Conform probatoriului administrat până în prezent de anchetatori, suspectul ar fi implicat în mai multe cazuri grave din Suedia. În luna septembrie a anului 2024, la o adresă din Stockholm, mai mulţi făptuitori ar fi încercat să suprime viaţa a două persoane. Unul dintre aceștia a executat focuri de armă asupra imobilului în care se aflau victimele, gloanţele pătrunzând prin uşa de acces în locuinţă.

„Din probatoriul administrat până în prezent a reieşit faptul că un suspect, cetăţean suedez, membru al unei grupări de criminalitate organizată, stabilit pe teritoriul României de aproximativ 3 ani, este implicat în acţiuni de mare violenţă săvârşite pe teritoriul Suediei. Din cercetări a reieşit faptul că, în luna septembrie 2024, la o adresă din Stockholm, mai mulţi făptuitori, împreună şi înţelegere, au încercat să suprime viaţa a două victime”, se arată în comunicatul DIICOT.

Anchetatorii susțin că suspectul prins în România i-ar fi sprijinit pe atacatori, acţiunile sale fiind încadrate ca ameninţări ilegale grave, amplificate de folosirea unei arme.

„Unul dintre făptuitori a executat foc asupra imobilului în care se aflau persoanele vătămate, gloanţele pătrunzând prin uşa de acces şi în locuinţă. În acest context, suspectul i-a sprijinit pe făptuitori, acţiunile sale fiind considerate ameninţări ilegale grave, întrucât ameninţarea a fost în mod considerabil amplificată prin folosirea unei arme”, se mai arată în comunicat.

Ce au găsit anchetatorii în timpul perchezițiilor din București și Otopeni

În urma descinderilor din București și Otopeni, anchetatorii au ridicat două arme (una cu aer comprimat şi alta cu gaze), o vestă antiglonţ, arme albe, ambalaje cu substanţă vegetală, dispozitive de stocare a datelor şi alte mijloace de probă ce urmează să fie supuse expertizelor tehnice.

„Pe parcursul percheziţiilor efectuate în cursul acestei dimineţi au fost găsite şi ridicate două arme, una cu aer comprimat şi o alta cu gaze, ambele urmând a fi expertizate, o vestă antiglonţ, diferite cantităţi de substanţă vegetală, dispozitive de stocare a datelor, arme albe, precum şi alte mijloace de probă”, se arată în comunicat.

Pentru documentarea întregii activităţi infracţionale şi a altor atentate la comandă comise pe teritoriul suedez, autorităţile din România şi Suedia au constituit o Echipă Comună de Anchetă (JIT), sub egida EUROJUST. Pe numele bărbatului a fost emis un mandat internațional de arestare, acesta urmând să fie prezentat Curţii de Apel Bucureşti pentru luarea măsurilor preventive și derularea procedurilor specifice. Pe parcursul întregului proces penal, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legii.

În cadrul acțiunii de joi dimineață au fost prezenți și reprezentanți ai autorităților judiciare din Suedia, operațiunea derulându-se cu sprijinul Europol și cu suportul de specialitate al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale (SIAS).

Cazul nu este unul izolat. La finalul lunii iulie 2026, un alt cetăţean suedez, cercetat pentru conspiraţie la omor şi bănuit că ar face parte dintr-o grupare rivală, a fost depistat tot pe teritoriul României. Acesta a fost arestat preventiv de către judecătorii Curţii de Apel Bucureşti în vederea extrădării către autoritățile vieneze sau suedeze.

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