Croația este genul de destinație care funcționează la fel de bine dacă alegi să rămâi câteva zile într-un singur loc sau dacă îți construiești vacanța din mai multe opriri. Poți merge pentru plajele și orașele de pe coasta Adriaticii, poți include și Zagreb sau pur și simplu să te instalezi într-o singură destinație și să explorezi zona în ritmul tău. Indiferent de variantă, Wolt poate fi la fel de util pe parcursul vacanței, fie că vrei să comanzi ceva de mâncare după o zi lungă, fie că ai nevoie de cumpărături, produse de îngrijire sau alte lucruri pe care nu le-ai luat cu tine.

Pentru români, Croația rămâne atractivă tocmai prin această flexibilitate: poate fi o vacanță la mare, un city break sau un traseu cu mai multe opriri. Iar faptul că poți folosi aceeași aplicație pe care o ai deja acasă face lucrurile mai simple, indiferent dacă schimbi orașul la câteva zile sau nu pleci deloc din aceeași zonă.

Wolt este disponibil în mai multe orașe din Croația, iar oferta nu se oprește la restaurante. În funcție de locul în care te afli, în aplicație găsești și supermarketuri, magazine de beauty sau farmacii. Așa că, după ce ai ajuns la cazare, nu trebuie neapărat să mai pornești într-o nouă expediție doar pentru ceva de mâncare, o sticlă de apă sau un produs pe care descoperi că nu îl mai ai în bagaj.

Dubrovnik este probabil locul în care vei dori să petreci cât mai mult timp afară și cât mai puțin căutând soluții logistice. Pentru o pauză dulce, aROMA gelato experience Boutique are înghețată artizanală, din ingrediente naturale, inclusiv variante de degustare cu mai multe arome. Dacă seara cere o masă mai serioasă, Konoba Belvedere merge pe mâncare homemade și are un meniu care trece de la pește și preparate la grill la pizza și burgeri. Iar BIPA poate salva partea mai puțin spectaculoasă, dar foarte reală, a unei vacanțe: produse de îngrijire, cosmetice, articole pentru copii sau alte lucruri de zi cu zi.

Mai sus pe coastă, Pula este una dintre opririle care merită mai mult decât o simplă bifă pe hartă. Dacă după o zi prin oraș ai poftă de burgeri, Submarine are în meniu gourmet burgers, smash burgers, variante cu pui și chiar opțiuni vegane. La Padela, direcția este alta: paste, risotto și brunch, cu preparate precum pljukanci cu burrata, roșii și cârnați istrieni sau gnocchi cu patru tipuri de brânză. Pentru aprovizionarea de la cazare, Punta Mini Market are băuturi, snacks și alte produse potrivite pentru o oprire rapidă înainte de următoarea zi de vacanță.

Croația nu înseamnă însă numai litoral. Dacă traseul include și Zagreb, Wolt poate fi și scurtătura către o seară în care preferi să rămâi la cazare după o zi de explorat orașul. Batak are mai multe locații în capitală și este orientat către preparate consistente pentru iubitorii de carne, în timp ce Bob vegan food vine cu o alternativă complet plant-based, de la bowls cu falafel și hummus, la salate. Iar la Ljekarna Baričević găsești produse de farmacie și îngrijire, inclusiv articole sezoniere, pentru piele și beauty sau pentru mici nevoi care pot apărea pe drum.

În Rijeka, poți merge pe ceva familiar după multe ore de condus sau explorat. Bistro Pizzeria Maslina na Zelenom trgu are pizza, feluri principale, salate și variante vegetariene și vegane, cu accent pe ingrediente de calitate. La Pivnica Cont, meniul combină burgeri, paste, preparate din carne și pizza, iar Studenac acoperă cumpărăturile de supermarket, de la fructe, lactate și produse de bază până la apă, snacksuri, produse de igienă sau lucruri pentru copii.

Partea utilă este că nu trebuie să înveți o aplicație nouă de fiecare dată când schimbi orașul. Deschizi Wolt, locația se actualizează și vezi oferta disponibilă în jurul tău. Pentru o vacanță în grup, Group Order permite fiecăruia să-și adauge propria alegere în aceeași comandă, iar cu Split Payments nota nu mai trebuie împărțită la final pe calculator. Livrările pot fi programate, comenzile pot fi urmărite în timp real, iar Double Order îți permite să combini produse din două locuri diferite.

Poate că acesta este și unul dintre avantajele unei vacanțe în Croația: nu trebuie să alegi între mare și oraș, între câteva zile de stat pe loc și un traseu cu mai multe opriri. Le poți combina. Iar dacă Wolt este deja una dintre aplicațiile pe care te bazezi acasă, nu există niciun motiv să o lași în România.

Tu îți faci traseul. Wolt vine cu tine.