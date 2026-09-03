„Nu-mi vine să mai deschid gura despre lucruri groaznice, căci se împlinesc. Mercenarul Horațiu Potra s-a predat de bunăvoie în Dubai, în septembrie 2025, pentru a fi extrădat în România. Nici vorbă să fie depistat și arestat de organele noastre. La aducerea lui în țară am comentat că singura explicație este asigurarea pe care a primit-o că Justiția PSD-Savonea-Dan îl va scoate la vopsea”, a scris CTP pe Facebook.

Apoi a criticat decizia ÎCCJ în cazul lui Potra, despre care susține că este „ucigașul cu simbrie care amenința politicienii cu maceta” și a acuzat justiția, despre care susține că este condusă de triada PSD-Lia Savonea-Nicușor Dan, că este responsabilă de eliberarea mercenarului.

„Și uite că ucigașul cu simbrie care amenința politicienii cu maceta, deținător al unui depozit de armament, al unei căpițe de bani și instigator pe față la insurgență armată și lovitură de stat, e scos de Justiția PSD-Savonea-Dan din arestul preventiv, din arestul la domiciliu și plasat în control judiciar, ca un contrabandist de hârtie igienică”, a afirmat CTP.

În final, gazetarul a lansat, ironic, o ipoteză privind viitorul șefului mercenarilor din Congo: „Nu pot să nu mă gândesc că Potra Macetarul va ajunge ministru de Interne sau șef la SRI, unde i se păstrează locul…”

Horațiu Potra a scăpat de arestul la domiciliu și a fost plasat sub control judiciar de către ÎCCJ

Horaţiu Potra, șeful grupării de mercenari din Congo, acuzat de procurori alături de Călin Georgescu şi de alte 20 de persoane de acţiuni împotriva ordinii constituţionale, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile prin decizia pronunțată joi, 3 septembrie, de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Decizia a venit la numai 8 zile după ce Curtea de Apel București hotărâse menținerea măsurii preventive.

În aceste condiții, Potra are obligația de a nu părăsi țara, de a merge la poliție pentru semnături și să nu ia legătura direct sau indirect cu părțile și martorii din dosar, potrivit informațiilor Libertatea.

Reamintim că, pe 17 iunie, aceeași instanță, condusă de Lia Savonea, a decis ca Horațiu Potra să fie scos din arestul preventiv și plasat în arest la domiciliu. Pe 26 august, Curtea de Apel București a analizat cererea lui Potra și a decis să îl mențină în arest la domiciliu „până la o nouă verificare”. Iar astăzi, 3 septembrie, Curtea Supremă a anulat practic decizia CAB și a înlocuit arestul la domiciliu cu controlul judiciar.

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