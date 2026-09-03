UPDATE ora 22.55: Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat. „116 persoane de la cele două etaje ale clădirii au fost evacuate/ autoevacuat în siguranță. Nu au fost înregistrate victime”, a precizat Ministerul Sănătății.
Echipajele de intervenție aerisesc acum încăperile pentru a elimina fumul acumulat în clădire.
Știrea inițială: 56 de persoane au fost evacuate în siguranță și nu sunt victime, potrivit unui prim bilanț.
„Din primele informații, incendiul se manifestă la nivelul unui salon. Primele cercetări indică posibilitatea ca focul să fi fost inițiat de către pacienți. Conform informațiilor primite de către Centrul Operativ pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Sănătății, 56 de persoane aflate în interiorul clădirii au fost evacuate în siguranță”, a transmis Ministerul.
La fața locului au intervenit pompierii pentru stingerea focului.
„Informațiile sunt în dinamică. Vom reveni cu detalii pe măsură ce intervenția evoluează”, a mai transmis Ministerul Sănătății în prima informare.
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