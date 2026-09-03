UPDATE ora 22.55: ​Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat. „116 persoane de la cele două etaje ale clădirii au fost evacuate/ autoevacuat în siguranță. Nu au fost înregistrate victime”, a precizat Ministerul Sănătății.

Echipajele de intervenție aerisesc acum încăperile pentru a elimina fumul acumulat în clădire.

Știrea inițială: 56 de persoane au fost evacuate în siguranță și nu sunt victime, potrivit unui prim bilanț.

„​Din primele informații, incendiul se manifestă la nivelul unui salon. Primele cercetări indică posibilitatea ca focul să fi fost inițiat de către pacienți.​ Conform informațiilor primite de către Centrul Operativ pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Sănătății, 56 de persoane aflate în interiorul clădirii au fost evacuate în siguranță”, a transmis Ministerul.

La fața locului au intervenit pompierii pentru stingerea focului.

„​Informațiile sunt în dinamică. Vom reveni cu detalii pe măsură ce intervenția evoluează”, a mai transmis Ministerul Sănătății în prima informare.

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