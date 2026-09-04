Chiar dacă au încercat să fie un cuplu destul de discret, nu cu foarte multe apariții împreună în presă și în lumea mondenă, despre Valentina Pelinel și Cristi Borcea s-a vorbit și încă se discută destul de mult, fiind două personaje intens mediatizate.

Recent, Valentina Pelinel a oferit câteva detalii din relația ei cu fostul acționar de la Dinamo București, dezvăluind ce pățește alături de Cristi Borcea.

Mai exact, vedeta a vorbit despre momentul în care ea își dorește să se fotografieze împreună cu soțul ei: acesta are mereu impresia că au destule poze împreună și nu dorește să fie imortalizați și în alte ipostaze noi!

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„Eu sunt cea care vrea să păstreze toate momentele în poze. El este cel care crede că două poze sunt suficiente. Dar ce să fac… îmi place să adun amintiri la care să ne uităm peste ani. În ultima poză se vede exact cum încerc să-l conving că mai avem nevoie de «doar una». Voi pățiți la fel cu bărbații din viața voastră? Au răbdare la poze sau trebuie prinși din mers?”, a scris Valentina Pelinel pe Instagram, în dreptul mai multor fotografii în care apare alături de Cristi Borcea.

Fanii au intrat în dialog cu vedeta, iar cele mai multe femei au afirmat că pățesc la fel cu partenerii lor.

„Răspunsul este: da, cam așa pățim și noi! Dar merită efortul. Sunteți foarte faini împreună”, a scris o doamnă pe Instagram, în secțiunea de comentarii. Iar Valentina Pelinel i-a răspuns: „Cu efort se face treaba”!

„Ce frumoși sunteți”, „Superbi”, „Finuță și amabilă” și „Arăți superb” au fost doar câteva dintre sutele de mesaje primite de Valentina Pelinel în dreptul fotografiilor cu Cristi Borcea.

Însă, așa cum deja ne-am obișnuit în ziua de astăzi, pe internet au apărut și „cârcotașii” care nu s-au putut abține și au făcut glume când au văzut pozele. „Este viu?” și „Pare împăiat” au scris două persoane pe Instagram, când l-au văzut pe fostul acționar de la Dinamo București.

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