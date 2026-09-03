Șeful statului a ales să asiste la dezbaterea primului punct de pe ordinea de zi, un subiect sensibil ce vizează desemnarea procurorilor care urmează să ancheteze infracțiunile săvârșite de judecători și procurori.

„Eu cred că imensa majoritate a magistraţilor din România sunt oameni corecţi şi cu răspundere faţă de ceea ce trebuie să facă, responsabilitatea lor socială. Şi tocmai pentru ca imaginea justiţiei şi credinţa românilor în statul român şi în ideea de dreptate să fie consolidată, este importantă această activitate de cercetare a persoanelor din mediul judiciar care comit infracţiuni”, a spus Nicușor Dan.

„Aşa că această chestiune a cercetării magistraţilor este, după cum ştim toţi, parte din recentul raport al Comisiei Europene pe statul de drept din România, deci este cu atât mai mult o chestiune importantă”, a continuat Nicușor Dan.

Deficit de personal și mesajul președintelui

Atenția președintelui s-a concentrat și pe deficitul de personal cu care se confruntă structurile însărcinate să cerceteze eventualele abateri penale ale magistraților.

Nicușor Dan a arătat că, în prezent, din cele 14 posturi prevăzute la secția specializată din cadrul Parchetului General, sunt ocupate doar 3.

„Aici avem un deficit de procurori la Secţia specială din cadrul Parchetului general. Avem doar 3 din 14. Azi au mai fost propuşi doi. A mai fost propus unul la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa. E un subiect important, pentru că suspiciunea de infracţiune chiar în rândul magistraţilor deteriorează, afectează încrederea românilor în chiar statul român”, a transmis Nicușor Dan.

Șeful statului a menţionat că e important să se tranşeze administrativ chestiunea asta și că această activitate „trebuie dusă cu celeritate şi cu echilibru”.

„Ştiu că există o lipsă de procurori care sunt dedicaţi pentru această chestiune şi la parchetul general, şi la parchetele lângă curţile de apel şi cred că e nevoie să suplinim această lipsă şi cred că oamenii care să facă asta, fiind departe din mediul judiciar, trebuie să fie persoane competente şi echilibrate. Tot timpul, sistemul judiciar este despre echilibru şi nu despre cercetare de dragul cercetării”, a precizat Nicușor Dan.

Primul punct pe ordinea de zi a plenului CSM

Primul punct de ordinea de zi a plenului CSM de joi a fost „Propuneri pentru desemnarea unor procurori care vor efectua urmărirea penală în cauzele expres prevăzute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 49/2022”.

Articolul 3, alineatul 2 din Legea 49/2022 privind desfiinţarea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie, precum şi pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală prevede: „De la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt de competenţa parchetului de pe lângă curtea de apel şi infracţiunile săvârşite de judecătorii de la judecătorii, tribunale, tribunale militare şi de procurorii de la parchetele care funcţionează pe lângă aceste instanţe”.

Pentru astfel de cazuri, „urmărirea penală se efectuează de procurori anume desemnaţi, pentru o perioadă de 4 ani”.

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