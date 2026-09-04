Charlie Ottley: „Clădirea este în siguranță și renaște din ruine”

„Avem vești importante. Restaurăm, folosind materiale tradiționale, centrul de vizitare original din Șirnea, din perioada în care satul era primul sat turistic din România.

Când l-am cumpărat, mai erau doar câteva săptămâni până la prăbușirea completă. Acum, clădirea este în siguranță și renaște din ruine pentru a deveni primul pub englezesc și prima casă de oaspeți de acest tip dintr-un sat românesc”, a transmis Charlie Ottley.

Conform lui Charlie Ottley, pubul se va numi The Kings Arms, în onoarea Majestății Sale, Regele Charles al III-lea.

„Se va numi The Kings Arms, în onoarea Majestății Sale Regele Charles al III-lea, pentru toată dragostea, dedicarea și sprijinul pe care le-a oferit minunatei noastre țări. Le suntem profund recunoscători partenerilor noștri de la HORNBACH România pentru ajutorul oferit și abia așteptăm să putem primi oaspeți începând din primăvară.

Am inclus, de asemenea, o imagine cu felul în care sperăm să arate clădirea după finalizarea lucrărilor. Sperăm să ne vedem cu toții acolo în 2027!”, a mai transmis Charlie Ottley.

Charlie Ottley a devenit oficial cetăţean român în 2025

Charley Ottley s-a mutat definitiv în România, în satul Şirnea, unde a cumpărat şi a renovat complet o fermă tradiţională, în care locuieşte alături de partenera sa de viaţă.

Realizatorul documentarelor „Wild Carpathia” şi „Flavours of Romania” a devenit oficial cetăţean român în noiembrie 2025.

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