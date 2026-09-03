Pensionarii se întorceau din vacanța în care aniversaseră 50 de ani de căsnicie

O vacanță aniversară de vis s-a transformat într-un episod plin de frustrare și revoltă pentru un cuplu de pensionari. Eileen și Stephen Snow se întorceau din concediul în care au sărbătorit 50 de ani de căsnicie, însă au rămas blocați pe aeroport, după ce au fost opriți la poartă și refuzați la îmbarcarea în avion.

Reprezentanții companiei low-cost easyJet le-ar fi comunicat pasagerilor că nu mai pot urca în aeronava care trebuia să îi ducă spre casă. Motivul invocat de echipajul de la sol a lăsat uimiți zecile de turiști care așteptau la rând: avionul devenise mult „prea greu” pentru a mai putea decola în condiții de siguranță.

Pensionarii ar fi fost refuzați la îmbarcare pentru că avionul era prea greu

Soții Snow aveau locuri rezervate din timp și se pregăteau să se îmbarce în cursa către Londra Gatwick. Când au ajuns în fața agenților de la sol, accesul le-a fost blocat, alături de cel al altor opt persoane aflate în aceeași situație.

Deși pasagerii au observat cum alți călători continuau să urce la bord, reprezentanții companiei le-ar fi transmis că zborul era suprarezervat și că aeronava încărcase deja o cantitate prea mare de combustibil.

Din cauza limitărilor de greutate impuse pentru decolare, zece persoane au fost anunțate din scurt că trebuie să rămână la sol.

Bărbatul mărturisește că a fost „extrem de furios” când a aflat

Pensionarul a mărturisit că a fost extrem de supărat când a aflat că nu se mai poate îmbarca în avion. Bărbatul susține că întreaga experiență din aeroport le-a stricat concediul.

„M-am simțit extrem de furios și frustrat, nu-mi venea să cred câtă lipsă de profesionalism am întâlnit. Această întâmplare ne-a stricat complet amintirea unei vacanțe care fusese perfectă alături de familie”, a mărturisit bărbatul, respingând ferm ideea că ar fi renunțat voluntar la locurile lor.

Cuplul de pensionari susține că a rămas blocat în aeroport

Situația a devenit și mai complicată după ce zborul a decolat fără cei zece pasageri. O angajată responsabilă de gestionarea situației le-a promis turiștilor rămași pe aeroport că se va ocupa de cazare, mese, vouchere de compensare și transportul cu taxiul.

Femeia s-a îndepărtat însă sub pretextul că merge să solicite aprobări suplimentare și nu s-a mai întors. Pasagerii au fost lăsați să se descurce singuri ore în șir, fără asistență directă sau informații clare despre modul în care vor ajunge la destinație.

După un drum lung, plin de escale, cuplul a ajuns în cele din urmă acasă, fiind nevoit să achite din propriul buzunar costuri suplimentare substanțiale pentru a finaliza călătoria.

Compania aeriană susține că decizia de a lăsa oameni la sol a fost luată din motive de securitate

În urma criticilor venite din partea pasagerilor afectați, reprezentanții easyJet au transmis scuze publice și au confirmat că decizia de a lăsa oameni la sol a fost luată din motive de securitate.

Compania a explicat că depășirea limitei maxime admisibile de greutate a obligat echipajul să reducă numărul pasagerilor. Operatorul a dat asigurări că a luat legătura cu familia afectată, că le-a oferit scuzele de rigoare și că a inițiat procedurile pentru plata compensațiilor financiare prevăzute de lege.

Povestea britanicilor amintește de familia care a cheltuit 46.000 de euro pe bilete de avion la clasa business, dar au fost refuzați la îmbarcare. Compania aeriana nu le-a permis accesul dintr-un motiv pe care nu l-ar fi putut contesta.

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