183 de oameni au fost ținuți 5 ore în avion din cauza unei probleme tehnice

Pasagerii unui avion Ryanair au trăit momente tensionate pe aeroportul din Chania, unde au fost nevoiți să aștepte timp de cinci ore în aeronavă înainte de decolare, pe 1 septembrie.

Incidentul fost cauzat de o defecțiune tehnică apărută în timpul rulării avionului pe pistă, ceea ce a dus la întoarcerea acestuia la punctul de parcare.

Aeronava, un Boeing 737 cu 183 de pasageri la bord, trebuia să decoleze spre Salonic la ora locală 16.40. Însă din cauza problemelor tehnice, pasagerii au fost nevoiți să rămână în avion pe durata verificărilor efectuate de echipa tehnică.

Apă contra cost!

Pasagerii și-au pierdut răbdarea, iar nemulțumirea a fost amplificată de dificultatea de a obține apă, care era oferită doar contra cost.

Situația a escaladat, ducând la momente de tensiune extremă în cabină. Cel puțin o femeie a leșinat, iar o altă pasageră a suferit un atac de panică.

În cele din urmă, 25 de persoane au refuzat să continue călătoria și au cerut să fie debarcate.

S-a rănit la coborâre și a fost dusă la spital

În timpul coborârii din avion, una dintre pasagere a suferit un accident, rănindu-se la picior, și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale

După cinci ore de așteptare, autoritățile au aprobat reluarea zborului, iar avionul a decolat în jurul orei 21.50 cu restul pasagerilor la bord.

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