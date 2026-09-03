Este vorba despre „amendamentul Fritz” din legea ANI, promulgată recent de președintele Nicușor Dan, după ce Antena 3 a susținut inițial că „Oana Țoiu și Bolojan i-au cerut comisarului UE pentru Justiție să verifice dacă e cazul să se taie banii pentru România din PNRR”.

„Procedural, verificarea îndeplinirii Jalonului 431 – Actualizarea cadrului juridic de integritate pentru funcția publică – va fi făcută după depunerea cererii de plată numărul 6, care include acest jalon, adică în luna octombrie. Guvernul consideră însă că verificarea trebuie finalizată cât mai repede cu putință, astfel încât, dacă vor fi identificate neconcordanțe ale legii cu dreptul european, modificările în vederea alinierii la dreptul european să poată fi realizate în timp util. O verificare finalizată în timp util ar permite, dacă va fi cazul, adoptarea eventualelor modificări necesare, astfel încât să fie protejate atât interesele financiare ale României în ceea ce privește fondurile aferente Jalonului 431, cât și efectele juridice ale legii”, a transmis Guvernul.

În acest context, premierul demis Ilie Bolojan și ministrul de Externe, Oana Țoiu, au cerut Comisiei Europene „urgentarea verificării conformității legii ANI cu principiile dreptului european, în cadrul unei întâlniri tehnice, în format hibrid, cu comisarul european pentru justiție, Michael McGrath, și cu directori de specialitate”, a explicat Guvernul.

„Guvernul infirmă categoric orice informație din spațiul public privind solicitări sau sugestii de tăiere a fondurilor europene. Dimpotrivă, tocmai absorbția acestor fonduri și valorificarea integrală a resurselor disponibile pentru România reprezintă prioritatea Guvernului. Orice neconformitate cu dreptul european care nu ar fi identificată și corectată cu celeritate poate genera riscuri importante”, a mai precizat Executivul.

Nicușor Dan a promulgat legea ANI care îl lasă pe Fritz fără mandatul de primar în Timișoara

Pe 28 august, președintele Nicușor Dan a promulgat Legea Integrității prin care președintele USR, Dominic Fritz, își pierde mandatul de primar în Timișoara.

„Într-un alt context, în care nu ar fi existat riscul pierderii banilor din PNRR din cauza neadoptării acestei legi și ar fi existat timpul necesar pentru dezbatere, aș fi retrimis proiectul în Parlament pentru reexaminare. Nu ne permitem să nu accesăm aceste fonduri și nici nu pot accepta o nouă lovitură adusă credibilității României în plan extern”, și-a explicat șeful statului decizia.

CCR a declarat constituțional amendamentul PSD prin care Dominic Fritz își pierde mandatul de primar, iar acesta a avertizat că va merge la CEDO

Reamintim că Dominic Fritz a pierdut în iunie, definitiv, procesul cu ANI, iar Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit atunci că Fritz este în conflict de interese.

Pe 17 august, Curtea Constituțională, condusă de Simina Tănăsescu, s-a pronunțat pe noua Lege a integrității (ANI), adoptată de Parlament. Cel mai controversat amendament, contestat de PNL și USR la CCR, a fost introdus de PSD și prevede că aleșii își pierd mandatul în 30 de zile de la intrarea în vigoare a noii legi, dacă au o decizie definitivă de incompatibilitate sau conflict de interese, chiar dacă decizia a fost dată înainte de noua lege. În această situație este Dominic Fritz, iar CCR a stabilit pe 17 august că amendamentul este constituțional.

Decizia Curții Constituționale a venit la trei zile după discuția separată dintre președinta CCR, Simina Tănăsescu, și premierul demis, Ilie Bolojan, în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean, fără ca această întâlnire să fi fost anunțată public.

În replică, Fritz a anunțat că va merge la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) pentru a-și căuta dreptatea.

În acest context, ultimul cuvânt l-a avut președintele Nicușor Dan, care avea două posibilități: fie promulga legea, fie o retrimitea Parlamentului pentru modificări. Șeful statului a decis să o promulge.

Dominic Fritz este primar în Timișoara după alegerile locale din septembrie 2020 și președinte USR din iunie 2025.

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