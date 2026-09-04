Schimbarea carierei: de la birou la croitorie

Încă din liceu, Zoe a fost pasionată de cusut. Totuși, ani la rândul a urmat calea „sigură” a unui loc de muncă de birou, de luni până vineri. În timp, însă, s-a simțit tot mai nemulțumită de rutina zilnică.

„Era înfricoșător să renunț la lumea corporatistă pentru a-mi urma visurile și a face ceea ce adulții îți spun că «nu ar trebui să faci»”, a declarat ea.

În 2023, Zoe a făcut pasul decisiv și a renunțat la slujba de birou, alegând să se dedice cusutului cu normă întreagă. Totodată, a luat o decizie curajoasă: să se mute în Yellowstone.

Viața în Yellowstone: un nou început

Odată mutată în Yellowstone, Zoe și-a găsit un loc de muncă într-un hotel, unde se ocupă de repararea uniformelor angajaților. În primul sezon, povestește că a ajustat tivul la peste 1.000 de perechi de pantaloni. Tânăra este și foarte creativă: reciclează materiale vechi sau deteriorate și le transformă în proiecte noi, cum ar fi borsete realizate din rucsacuri vechi.

Programul său de lucru este stabil: aproximativ 40 de ore pe săptămână, de luni până vineri, între orele 7.00 și 16.00, cu pauze incluse. Deși câștigă mai puțin decât în perioada în care lucra în corporație (19,25 dolari pe oră), beneficiază de cazare și mese gratuite, ceea ce îi permite să economisească mai mult decât atunci când locuia în Chicago.

Timpul liber și-l petrece în natură, bucurându-se de activități precum echitația, drumețiile sau evenimentele gratuite organizate de grupurile de angajați din Yellowstone.

Cu toate acestea, Zoe este de părere că Yellowstone este doar o etapă intermediară. Planul său este să se mute la New York în octombrie 2026, unde speră să-și împlinească visul de a lucra în departamentul de costume pentru Broadway sau în industria cinematografică.

„Acum doi ani, când lucram în lumea corporatistă, nu mi-aș fi imaginat niciodată că acest lucru este posibil”, spune ea, încrezătoare că eforturile sale o vor duce acolo unde își dorește.

Într-un alt caz, Lidia, o tânără de 32 de ani din Spania, a renunțat la munca de birou pentru a deveni șoferiță de camion.



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