Familia din Liverpool a întâmpinat o problemă când a ajuns la piscină

Cei doi soți au rezervat cazare într-un resort cu piscine din Salou, unde au plătit 3.000 de euro pentru întregul sejur. Familia se aștepta să beneficieze de toate facilitățile hotelului, însă turiștii s-au confruntat cu o situație neașteptată la piscină: o adevărată „cursă” pentru ocuparea șezlongurilor.

Cait, în vârstă de 42 de ani, care a petrecut o săptămână în Spania alături de soțul său, Matty, și fiul lor de 5 ani, Ralphy, a povestit pentru publicația Mirror că această competiție zilnică le-a afectat serios concediul de 3.400 de euro.

Turiștii se așezau la coadă cu două ore înainte de ora deschiderii piscinei de la hotel

După ce au ajuns la hotel, Cait a observat că toate șezlongurile erau ocupate încă de la primele ore.

„Oamenii începeau să se așeze la coadă încă de la 8.45 dimineața, deși ușile piscinei se deschideau abia la 10.00”, a declarat Cait. Ea a mai adăugat că turiștii își lăsau gențile pe jos pentru a-și rezerva locul în rând.

Femeia povestește că toată lumea alerga să prindă șezlonguri la ora 10.00

Mama din Marea Britanie mărturisește că odată ce era permis accesul la piscină, toți turiștii fugeau să ocupe șezlonguri, iar cei care aveau copii îi trimiteau să fugă mai repede către locurile libere.

„În momentul în care se deschideau ușile, toată lumea alerga. Copiii erau clar implicați, trimiși să ajungă primii la șezlonguri. Era nebunie. Am fost în multe vacanțe, dar așa ceva nu am mai văzut niciodată”, a spus Cait.

În plus, unii turiști profitau de accesul prin sala de sport a hotelului pentru a ajunge mai repede la piscină.

Haosul creat i-a determinat pe Cait și familia ei să evite complet piscina în primele trei zile. „Am văzut cât de aglomerat era și nu am reușit să ne luăm șezlonguri. În cele din urmă, a trebuit să ne implicăm și noi, dar fără să alergăm. Restul timpului l-am petrecut pe plajă”, a explicat Cait pentru Mirror.

Vacanța familiei s-a transformat într-o excursie stresantă

Cait a recunoscut că situația i-a afectat grav vacanța, care trebuia să fie un moment de relaxare.

„Nu pentru asta pleci în vacanță, ci pentru a te relaxa. Era haos, stresant. Pur și simplu nu avea sens. Turiștii făceau tot ce puteau pentru a prinde un șezlong. Noi nu am vrut să intrăm în această nebunie, dar, până la urmă, am fost nevoiți să stăm la coadă”, a spus Cait.

Postarea din mediul online a lui Cait despre această experiență a strâns peste 27.000 de vizualizări, iar comentariile nu au întârziat să apară.

„Cel mai mare coșmar”, a scris un utilizator. Altul a adăugat: „Oameni triști”. Un alt comentariu a subliniat: „Este absolut jenant”.

O experiență neplăcută a avut și o turistă care s-a cazat într-un hotel din Grecia. Femeia a plătit 1.800 de euro pentru un sejur de 10 zile, dar a plecat în prima noapte. În momentul în care a văzut camera de hotel, aceasta s-a speriat și a preferat să își caute singură altă cazare.

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