România a ținut-o într-o petrecere toată vara: zeci de milioane de lei pe paranghelii organizate de primării

Fenomenul nu se limitează la tradiționalele „zile ale comunei”. În orașele mari, unele primării au organizat inclusiv sărbători dedicate cartierelor, în timp ce în mediul rural, vara a adus zile ale comunei, zile ale satului, „Fiii satului”, rugi și festivaluri în funcție de specificul local. Amploarea diferă la fel de mult: de la spectacole organizate într-o singură seară până la manifestări întinse pe două sau trei zile, cu programe artistice ample și bugete pe măsură.

Primăriile au organizat toată vara „zile ale comunei”. Sursa foto: Libertatea

Cât costă o petrecere comunală

În sistemul electronic de achiziții publice pot fi identificate sute de contracte atribuite direct de autoritățile locale pentru astfel de manifestări. În funcție de amploarea evenimentului, valorile variază de la câteva zeci de mii de lei până la câteva sute de mii. Unele contracte acoperă prestația unui singur artist, în timp ce altele vin la pachet cu mai mulți interpreți, scenă, sonorizare, lumini, focuri de artificii și servicii logistice.

Un calcul realizat de Libertatea, fără caracter exhaustiv, arată că numai petrecerile organizate în comune au generat cheltuieli de circa 20 de milioane de lei, iar odată adăugate manifestările din orașe, suma identificată depășește pragul de 40 de milioane de lei.

Cele mai mari contracte atribuite direct, din cele identificate de Libertatea, depășesc 250.000 de lei și au fost semnate de autorități din județe precum Brașov, Hunedoara și Mureș. Cea mai mare sumă apare în dreptul comunei Cristian (Brașov), respectiv de 269.700 de lei, cu doar câteva sute de lei sub plafonul legal până la care serviciile pot fi cumpărate direct. Primăria municipiului Brad (Hunedoara) a cheltuit circa 260.000 de lei, iar comuna Band (Mureș) – 250.000 de lei.

DJ Project la Cristian, Brașov. Sursa foto: Instagram / adrian_dumitru_official

La Mamaia, o asociație deținută de Primăria Constanța și parteneri privați a contractat servicii de peste 700.000 de lei pentru diverse evenimente artistice dedicate în special turiștilor, prin intermediul mai multor contracte.

Contracte cu o valoare de circa 200.000 de lei au mai fost semnate în comune precum Mălini (Suceava), Hălchiu (Brașov), Săvinești (Neamț) sau Ivești (Galați), dar și în orașe precum Zărnești (Brașov), Techirghiol (Constanța), Baia Sprie (Maramureș), Titu (Dâmbovița) sau Gheorgheni (Harghita). Astfel de contracte includ, de regulă, atât artiști, cât și logistica necesară organizării evenimentului.

Alte peste 80 de entități (primării, centre sau organizații culturale) au cheltuit sume cuprinse între 100.000 și 200.000 de lei, suma cumulată a acestor contracte depășind 12 milioane de lei. Cele mai multe dintre autoritățile contractante, peste 600, au cheltuit fiecare mai puțin de 100.000 de lei, iar valoarea totală însumează peste 21 de milioane de lei.

În unele cazuri, achizițiile se desfășoară în afara SEAP, iar autoritățile trimit ulterior o notificare în sistem, astfel că suma calculată în baza atribuirilor directe identificate pentru lunile iulie și august reprezintă un nivel minim al banilor publici cheltuiți pentru spectacole sau festivaluri.

De asemenea, nu de puține ori, unele autorități cumpără separat prestațiile artiștilor, scena și sonorizarea, serviciile de organizare sau alte componente ale aceluiași eveniment. La Bistrița, de exemplu, trei achiziții pentru Zilele orașului (organizarea evenimentului, recitalul unui artist și închirierea scenei) au însumat circa 220.000 de lei. La Gătaia (Timiș), serviciile de booking artistic au costat 85.000 de lei, iar pentru organizarea evenimentelor culturale au mai fost plătite separat 49.000 de lei.

Ce artiști sunt contractați pentru astfel de evenimente

În orașele mari există inclusiv sărbători dedicate cartierelor. La Iași, Anna Lesko și Pepe au concertat, weekendul trecut, la „Zilele cartierului Alexandru cel Bun”. Ateneul Național din Iași, o instituție culturală a Primăriei Iași, a plătit peste 10.000 de euro pentru aducerea celor doi artiști.

Anna Lesko. Sursa foto: Facebook / Ateneul Național Iași

În restul țării, lista interpreților arată o varietate de genuri, de la muzică populară și tarafuri până la pop, hip-hop sau manele. În comuna nemțeană Săvinești, Puya și Fuego au cântat pe aceeași scenă. În municipiul Brad (Hunedoara), Gheboasă a fost unul dintre artiștii contractați în cele trei zile de spectacol, iar Vali Vijelie va concerta la finalul acestei săptămâni în comuna Tomșani (Prahova).

Puya, la Săvinești. Sursa foto: Facebook / Carmen Elena Năstasă

La Zărnești (Brașov) au urcat pe scenă Connect-R și Johny Romano, iar printre alți artiști care au fost contractați în diverse zone ale țării se mai numără Nicu Paleru (Hălchiu – Brașov), BSW (Gheorgheni – Harghita), Paula Seling (Hemeiuș – Bacău), Lidia Buble (Arad), JO (Bistrița), Lora (Gătaia – Timiș), DJ Project (Cristian – Brașov), Marcel Pavel (Bălan – Harghita), Feli (Baia Sprie), Gheorghe Gheorghiu și Laura Lavric (Măgura – Bacău), Dorian Popa și Iuliana Beregoi (Ieud – Maramureș), Ion Suruceanu (Rediu – Iași) sau Ducu Bertzi (Sighetu Marmației – Maramureș).

Ion Suruceanu, la Rediu, Iași. Sursa foto: captură Facebook / Cristi Condrea

Lista artiștilor continuă cu numeroși cântăreți de muzică populară, alături de formații și ansambluri folclorice specifice fiecărei zone în parte.

Lidia Buble, la Arad. Sursa foto: Facebook / Centrul Municipal de Cultură Arad

Cine face bani din sezonul Zilelor Comunei

În jurul petrecerilor organizate de autoritățile locale s-a dezvoltat o piață extrem de fragmentată. Libertatea a identificat peste 700 de firme și asociații care au furnizat astfel de servicii în lunile iulie și august. Aproximativ 500 dintre acestea figurează cu o singură achiziție în perioada analizată, în timp ce un grup mai restrâns de furnizori a adunat cel puțin două contracte.

În cazul firmelor se remarcă Events & Booking Solutions din Sfântu Gheorghe, cu cel puțin zece contracte în patru județe și o valoare totală de peste 850.000 de lei. Petrecerile continuă și în septembrie: aceeași firmă va organiza evenimente artistice la „Zilele orașului Covasna” în acest final de săptămână, cu un contract de aproape 240.000 de lei. Un număr similar de contracte a încheiat și firma TVF Media din Dolj, dar valoarea totală este de până la jumătate de milion de lei.

La nivel de organizații neguvernamentale se remarcă Asociația Pro Datina, cu peste 30 de contracte, dar fiecare cu o valoare de până în 85.000 de lei, în condițiile în care valoarea totală se apropie de pragul de un milion de lei. Asociația este din județul Timiș și e specializată în organizarea de festivaluri, colaborând cu numeroase ansambluri foclorice, având și un grup instrumental propriu.

Tot în vestul țării, un alt furnizor este Asociația Sara Maria Vest din județul Hunedoara, cu contracte în valoare totală de peste 600.000 de lei, încheiate cu autorități locale din Timiș, Caraș-Severin sau Vâlcea.

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