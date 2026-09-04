Laurette a trecut prin momente de coșmar în ultimele luni, iar acum două săptămâni a ajuns din nou la spital. Astăzi a fost externată, iar fosta asistentă TV recunoaște că abia așteaptă să se poată întoarce acasă.

„Ce bine e acasă după 14 zile de spital… După zile și nopți petrecute printre pereți de spital, tratamente, emoții și multă răbdare, să ajungi din nou acasă este o binecuvântare. Astăzi mă bucur de lucrurile simple: patul meu, liniștea casei, o cafea și faptul că pot să respir puțin în voie. Nu știu cât va mai dura drumul meu spre vindecare, dar știu că fiecare zi în care sunt acasă este un pas înainte”, a scris Laurette, pe Instagram.

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Coșmarul lui Laurette a început în urmă cu ceva timp, din cauza unei intervenții estetice pe care și-a făcut-o în trecut. Pe lângă chinul pe care l-a îndurat din cauza intervențiilor chirurgicale făcute de medici, pentru a-i salva viața, bruneta regretă că a lipsit foarte mult de lângă fetița ei.

Laurette a stat timp de 6 luni imobilizată la pat. „Regret că nu am stat lângă fiica mea. E un an în care am lipsit din viața ei, nu m-am ocupat de ea cum trebuie. Am pierdut multe lucruri, sănătatea, timpul, afacerea, copilul, care mi-a dus lipsa, a suferit lângă mine”, declara Laurette, pentru Spynews.ro.

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