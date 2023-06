„Este o lege care a fost de fapt blocată un an şi două luni de domnul Ciolacu. În mai anul trecut, USR a depus această lege şi de atunci în fiecare săptămână cerem să fie votată. Practic, prin această inacţiune, domnul Ciolacu, domnul Ciucă au făcut ca aceste pensii să continue să fie plătite timp de un an şi două luni chiar. Chiar şi aşa este bine, că am reuşit să-i determinăm prin presiune, astăzi, să voteze această eliminarea pensiilor a speciale”, a spus Drulă la finalul şedinţei comune a Parlamentului.

„Avem, bineînţeles, semne de întrebare, pentru că au făcut-o mai prost decât era varianta USR: greşeli de procedură în care nu intru şi sperăm că acestea să nu vulnerabilizeze legea la Curtea Constituţională”, a adăugat Drulă.

Potrivit deputatului USR, este vorba despre „doar 700 de pensii speciale”, iar în România sunt 210.000 care urmează să fie „salvate”. „După ce va trece cealaltă lege, legea care se referă la restul pensiilor speciale, vor rămâne în plată toate cele 210.000 de pensii speciale”, a mai punctat liderul partidului de Opoziție.

Întrebat dacă USR va sesiza Curtea Constituţională privind eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, Drulă a negat: „Noi nu sesizăm Curtea Constituţională. Bineînţeles, nu vom vota acea lege care se referă la salvarea pensiilor speciale, la cele 200 și ceva de mii de pensii care rămân neatinse. Am votat legea de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor, copiată de PSD de la USR”.

Camera Deputaţilor şi Senatul au adoptat luni, 26 iunie, în şedinţă comună, proiectul de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor. S-au înregistrat 382 voturi pentru, 3 abţineri, iar 3 parlamentari nu au votat.

