Ministrul de interne a ţinut să răspundă în briefingul de la finalul şedinţei de Guvern la reproşul făcut de premierul Marcel Ciolacu.

„Ce aş vrea să precizez, sunt obligat să o fac faţă de Ministerul de Interne şi colectivul de muncă şi faţă de PNL, vizavi de reproşul premierului, pe care l-aţi văzut cu toţii, faptul că dezbaterea publică asupra proiectului de ordonanţă a început în toamna anului trecut, în octombrie. Pe parcursul dezbaterii publice de la MAI, în mod repetat, în scris, dar şi verbal, prin reprezentanţii IML, Ministerul de Interne a fost informat de către reprezentanţii INML asupra faptului că pot efectua, din această vară, analize toxicologice, în termen rezonabil, de 3 până la maximum 7 zile, menţionând, de asemenea, că investiţiile în capacitatea de analiză a instituţiilor de medicină legală vor creşte”, a spus Predoiu.

Ministrul a mai spus că au fost informaţi în aceste dezbateri publice cu privire la toate punctele de vedere exprimate în legătură cu modalităţile în care să crească siguranţa pe drumurile publice, aşa cum li s-a cerut în mod repetat.

„Această ordonanţă nu este un demers izolat al MAI, este o măsură care se înscrie într-o politică pe care am cerut-o şi am impus-o la MAI, încă de la preluarea mandatului. A fost în mod repetat citată trunchiat declaraţia subsemnatului în sensul că lupta cu drogurile a fost pierdută. Este o declaraţie mai largă, pe care am făcut-o la preluarea mandatului, şi nu la jumătatea lui, şi care a inclus şi comandamentul de a întări această luptă, de a iniţia măsuri împotriva traficului şi consumului de droguri, inclusiv la volan şi de a câştiga această luptă”, a precizat Predoiu.

1.000 de operațiuni antidrog în ultimele 12 luni

Ministrul a mai declarat că în ultimele 12 luni, în urma stabilirii acestor priorităţi, Poliţia Română a lansat în jur de 1000 de operaţiuni importante antidrog, mai precis 937, dintre care 398, deci aproximativ 400 de mari operaţiuni antidrog, care înseamnă informare, investigare, proceduri judiciare, destructurarea a nu mai puţin de 57 de grupuri mari de crimă organizată care traficau droguri în România.

„Acest tablou a fost necesar completat şi cu o măsură în domeniul îmbunătăţirii legislaţiei. În esenţă, în vara anului trecut, Ministerului de Interne i s-a cerut trei lucruri: să completeze legislaţia privind combaterea consumului de droguri la volan, să elimine din folosinţa agenţilor de poliţie drug testele care dau rateuri, erori şi să înmulţească semnificativ numărul de drug testere”, a mai arătat Predoiu, precizând că ministerul a procedat la aceste măsuri şi le-a realizat.

Ministrul de interne a anunţat că a scos din folosinţă drug testerele din China, care dădeau erori şi au folosit şi folosesc în continuare aceste drug testere care sunt folosite şi în ţările UE.

„Aceste drug testere reprezintă, la ce există în acest moment în lume, un vârf de tehnologie, nu există drug testere mai bune decât acestea”, a completat el, adăugat că au dublat capacitatea de testare. El a dat ca exemplu judeţul Constanţa, unde anul trecut erau 15 drug testere, iar astăzi poliţiştii au la dispoziţie 45 de astfel de aparate.

Despre îmbunătăţirea legislaţiei, Predoiu a spus că proiectul de ordonanţă a fost propus în luna octombrie anul trecut. „El a stat în dezbatere publică din octombrie, numeroase întâlniri cu societatea civilă şi alte instituţii la Ministerul de Interne. Consider, ca responsabil al ministerului, că aparatul din minister a procedat corect şi a îndeplinit ca la carte fiecare etapă procedurală şi şi-a întemeiat demersul pe toate informaţiile aflate la dispoziţie şi dobândite în dezbaterea publică”, a explicat ministrul.

Ministrul de interne a subliniat că acest demers nu trebuie să fie ultimul.

„Personal, sunt pentru măsuri de amploare, structurale, pentru combaterea drogurilor, care să depăşească domeniul rutier, sunt pentru o dezbatere şi în Parlament, dacă dorim să restructurăm pe termen mediu flagelul drogurilor în România, care să presupună şi creşterea dotărilor, în mod corespunzător, a celor care se ocupă de prevenţie şi de combatere”, a spus Cătălin Predoiu.

El a mai spus că „este mai puţin important cine şi ce face”. „Este foarte important să ne mărim capacitatea, ca societate, în ansamblu, de a riposta contra flagelului drogurilor, care este devastator nu numai în România, ci în toate statele membre UE, este o problemă europeană”, a arătat Predoiu.

El a menţionat: „Această ordonanţă nu este un demers individual, sporadic sau spontan ori, citez, heirupist, cum am fost acuzaţi, ci este o măsură gândită într-un ansamblu de măsuri şi de politici”.

„Indiferent de aceste controverse, această luptă contra traficului de droguri şi efortul de a conştientiza pericolele consumului de droguri, în special în rândul tinerei generaţii, vor continua. Înţelegem că pot exista controverse, înţelegem că un astfel de demers nu este lipsit de întrebări legitime din partea societăţii, analişti, şi suntem gata să lămurim orice fel de întrebare, dar în acelaşi timp vreau să asigur, atât timp cât voi rămâne la conducerea MAI, publicul din România că Poliţia Română şi ministerul au ca prioritate combaterea traficului şi a consumului de droguri”, a declarat Predoiu.

Reacția ministrului de interne vine la finalul ședinței de guvern de joi, în cadrul căreia a fost modificată ordonanța privind testarea antidrog a șoferilor. La începutul ședinței, prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat că speră că ministrul de interne „a învățat lecția și în viitor nu va pune căruța înaintea cailor”.

