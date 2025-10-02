Transportul elevilor, primul afectat

Guvernul a decis să reducă fondurile pentru transportul elevilor, astfel că Brăila pierde 2,1 milioane de lei, în timp ce Galațiul primește un plus de 4,2 milioane.

În schimb, ambele județe primesc fonduri suplimentare pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav. Brăila obține 2,8 milioane de lei, iar Galațiul 8,2 milioane.

Pentru copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, Brăila primește 142.000 de lei, în timp ce Galațiul 915.000 de lei.

Diferențe semnificative între județe

Brăila nu primește fonduri pentru mai multe categorii educaționale, iar Galațiul înregistrează chiar pierderi la unele capitole: 468.000, respectiv 13.000 de lei, la două categorii unde Brăila are alocare zero fonduri.

Pentru echilibrarea bugetelor locale pe 2025, Brăila primește 3 milioane de lei (1,3 milioane pentru județ, 1,7 milioane pentru comune și orașe), iar Galațiul 6,6 milioane (2,8 milioane pentru județ, 3,8 milioane pentru comune și orașe).

Rectificarea bugetară aduce modificări minore, cu creșteri în unele domenii și scăderi în altele. Diferențele între cele două județe sunt notabile, Galațiul primind, în general, sume mai mari decât Brăila.