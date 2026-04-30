Anvelopele Bridgestone Duravis R660 Eco 215/65R16C 109/107T, utilizate pe modelele Ford Transit Custom și Tourneo Custom, sunt retrase de pe piață din cauza unor probleme de siguranță, a anunțat Organizația Națională a Consumatorilor din Serbia (NEPRO), conform Blic, parte a Grupului Ringier.

Rechemarea vizează vehiculele echipate original cu aceste anvelope. Potrivit declarației oficiale, anvelopele prezintă un risc crescut de deteriorare în condiții dificile și umede. Problemele identificate includ apariția tăieturilor și perforațiilor parțiale, care pot permite pătrunderea umezelii. Acest lucru duce la oxidarea straturilor interioare, rezultând umflături, deformări ale benzii de rulare și alte avarii.

„Astfel de defecțiuni afectează direct manevrabilitatea vehiculului și cresc riscul de accidente rutiere”, se arată în comunicat.

Drept măsură preventivă, Bridgestone a inițiat o retragere voluntară a produsului de pe piață, precum și de la consumatori. Proprietarii de vehicule sunt sfătuiți să verifice dacă dețin acest model de anvelope și să contacteze un centru de service autorizat pentru înlocuire. NEPRO subliniază importanța acțiunii rapide pentru a preveni potențiale incidente.

Mulți șoferi români încearcă metode neobișnuite pentru a prelungi viața anvelopelor, dar acestea pot fi periculoase. Aplicarea de ceară sau ulei pe cauciucuri afectează aderența și crește riscul de accidente.

