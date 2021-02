Știri România Cazul bebelușului din Suceava mort după botez a ajuns în publicațiile din SUA. The New York Post: Zeci de mii de oameni cer schimbarea ritualului De Bobi Neacșu, . Ultimul update Sâmbătă, 06 februarie 2021, 17:20

După ce prestigioasele publicații britanice The Guardian și BBC au preluat cazul bebeluşului de şase săptămâni din Suceava care a făcut stop cardio-respirator în urma botezului, cazul a ajuns și în SUA, unde The New York Post scrie că tragedia a declanşat o presiune asupra Bisericii Ortodoxe de a schimba ritualul.