Potrivit unui comunicat oficlal, în şedinţa de la ora 21,00 din data de 5 octombrie 2024, Curtea Constituţională, în cadrul atribuţiei privind respectarea procedurii pentru alegerea Preşedintelui României, a luat în dezbatere trei contestaţii împotriva înregistrării unor candidaturi la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2024.

„În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a respins, ca inadmisibilă, contestația formulată de domnul Stan Valerian împotriva candidaturii domnului Ludovic Orban la alegerile pentru Președintele României din anul 2024. A respins, ca inadmisibilă, contestația formulată de Asociația Europeană pentru Opoziție Economică împotriva candidaturii domnului Ion-Marcel Ciolacu la alegerile pentru Președintele României din anul 2024”, a anunţat CCR prin intermediul unui comunicat.

Reamintim că la alegerile prezidențiale din acest an, Ludovic Orban va reprezenta alianța politică formată din PMP și Forța Civică.

„Astăzi îi anunţ pe cetăţenii României că am luat decizia de a intra în competiţia pentru alegerea preşedintelui României. Am luat decizia de a candida la funcţia de preşedinte pentru că o consider o obligaţie morală pe care o am faţă de cetăţenii români şi un gest de responsabilitate faţă de viitorul României.

Am o carieră politică de peste 30 de ani în care am urcat treaptă cu treaptă pe aproape toate funcţiile de demnitate publică în care am putut să îi servesc pe cetăţeni, de la cea de consilier local până la cea de premier, până la cea de preşedinte al Camerei Deputaţilor. Sunt un om care am servit interesul public şi care am stat la dispoziţia cetăţenilor care mi-au acordat încrederea de peste 30 de ani, punând aproape tot timpul în plan secund lucruri care poate pentru alţi oameni au fost mai importante”, a declarat Ludovic Orban, la Palatul Parlamentului, în luna septembrie.

Tot sâmbătă seara, CCR a decis să respingă candidatura Dianei Șoșoacă, dar a aprobat-o pe cea a lui Mircea Geoană.

