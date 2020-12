Diana Șoșoacă a povestit cum a fost nevoită să poarte mască pentru a putea intra în Palatul Cotroceni, unde exista un aparat de măsurare a temperaturii, care funcționa numai dacă aveai masca pusă.

„Mi-am pus masca doar pe gură, nu pe nas, pentru că e dreptul meu să respir. Am intrat în sala în care a avut loc întâlnirea, sunt două mese la distanțe foarte lungi. Până vine președintele ești obligat să stai în picioare. A venit președintele, a spus «Sărut mâna», «Bună ziua»”, a spus Diana Șoșoacă și care le-a povestit internauților că parlamentarii AUR i-au tranmis lui Iohannis că premierul propus de ei este Călin Georgescu, iar ca ministru al Educației îl propun pe Florian Colgeag.

La finalul scurtei întâlniri, după ce președintele le-a vorbit „frumos, cu glas tremurător chiar”, așa cum arată senatoarea AUR, ea a făcut un gest care să fie un semnal pentru instituția prezidențială.

„În acel moment, ne-a întrebat dacă mai avem ceva de spus și s-a uitat la mine. Eu am continuat să mă uit puternic în ochii dânsului, dânsul s-a ridicat în picioare, ne-am ridicat și noi, și în acel moment George i-a spus că are un cadou pentru dânsul: tabloul cu România Mare, în care sunt pictate pădurile României așa cum erau cândva. Domnul președinte s-a uitat la noi și a spus că-l va prelua un consilier și în acel moment mi-am luat masca și am pus-o jos pe masă, rămânând fără mască în fața președintelui României. S-a uitat la mine, m-am uitat la dânsul, ne-am salutat «Sărut mâna! Bună ziua!», «La revedere, domnule președinte!», iar de acolo am ieșit efectiv fără nicio mască”, arată Diana Șoșoacă.

„SPP-ul a înlemnit”

Senatoarea AUR a povestit cum a reușit să treacă și de SPP-iștii care i-au cerut să poarte mască, arătându-le acestora o adeverință medicală.

„Evident că SPP-ul a înlemnit, m-a rugat să-mi pun masca. Am spus: Am și eu drepturi în această țară! Există excepții de la lege, de la o lege oricum neconstituțională, nici măcar nu este lege. Am o adeverință medicală, mi-a fost cerută adeverința, s-a făcut o copie după ea, și toți albiți, înțepeniți, au tăcut și ne-au condus spre ieșire (…) Nimeni nu a mai avut curajul să ne spună nimic. Se uitau la mine înlemniți și nu înțelegeau cum pot să mă plimb fără mască în interiorul Palatului Cotroceni”, a spus senatoarea de la Iași, care arată că nu a încălcat astfel protocolul.

„Nu știu de ce îi ziceți toți dulap că nu e chiar așa”

Diana Șoșoacă le-a descris internațiulor care nu l-au văzut niciodată și cum arată președintele Klaus Iohannis. „Ce am simțit când l-am văzut pe președinte? Absolut nimic! Să știți că nu e chiar atât de mare, de lat pe cât pare. Este înalt, dar nu foarte lat, nu știu de ce îi ziceți toți dulap că nu e chiar așa. Nu știu cu alții cum s-a comportat, dar nouă ne-a vorbit foarte cald, uimitor de cald. N-a mai fost acel ton «stați acasă, altfel săptămâna viitoare avem înmormântări». Nu cred că și-ar fi permis. Am înțeles că a fost foarte curios să mă cunoască, îl anunț că doar o întâlnire de 5 minute nu înseamnă nimic și că nu i-aș dori să mă cunoască”, a spus Șoșoacă.

„Domnule Arafat, ne vom întâlni sigur”

Viitoarea senatoare AUR a spus că atunci când președintele va veni la Parlament o să schimbe tonul și o să-i spună toate gândurile ei. Între timp, Șoșoacă lucrează la niște legi pe care vrea să le schimbe.

„Este vorba de legea ilicitului, va trebui refăcută, readoptată. Și mai avem un Parchet Național pentru Anchetarea tuturor privatizărilor din România, pentru că proprietatea publică este inalienabilă. Avem foarte multă treabă. Dar primul lucru: eu vreau anularea tuturor amenzilor, pentru că românii meritau un cu totul alt tratament decât să fie amendați, cred că meritau înțelegere, grijă și dragoste”, a spus senatoarea.

Diana Șoșoacă nu l-a uitat nici pe Raed Arafat, căruia i-a tranmis că pentru el are un alt protocol.

„Domnule Arafat, ne vom întâlni sigur, numai că dumneavoastră nu sunteți reprezentantul instituției prezidențaile. Cu dumneavoastră am un alt protocol pe care îl vom respecta, după regulile protocolului, dar cel impus de popor”, și-a încheiat Diana Șoșoacă povestirea.

