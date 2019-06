„Eu vă anunț că din această după-amiază o să plec la Bruxelles. Peste două săptămâni va fi și o întâlnire a PES, în cadrul căruia figurez ca membru presidency, așa că am priorități și pentru perioada următoare”, a spus Rovana Plumb.

Rovana Plumb a fost propusă de Liviu Dragnea să deschidă lista partidului la alegerile europarlamentare. În plus, fostul lider i-a promis şi funcţia de comisar european.

Rovana Plumb a anunţat că a avut o discuţie cu femeile din partid şi că o va susţine pe Viorica Dăncilă, pentru funcţia de preşedinte al partidului, dacă premierul va decide să candideze la Congres.

În opinia sa, noul preşedinte al PSD trebuie să fie „o persoană puternică, fermă şi care să ştie care sunt paşii următori, în partid”.

Potrivit Rovaie Plumb, este bine că congresul formaţiunii are loc mai devreme, pentru că „partidul are nevoie de stabilitate”.



„Da, este bine, pentru că partidul are nevoie de stabilitate, partidul are nevoie de un mesaj clar de unitate şi de a şti care sunt paşii şi acţiunile politice viitoare, astfel încât să răspundem şi să ne pliem pe agenda cetăţenilor”, a spus Plumb înainte de începerea şedinţei Biroului Permanent Naţional al PSD.



Întrebată dacă rămâne nominalizarea României la funcţia de comisar european, Rovana Plumb a afirmat că deocamdată priorităţile partidului sunt altele, iar răspunsul la această întrebare va fi dat mai târziu.

