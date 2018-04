Ce avere a lăsat Avicii în urma lui. Moștenitorii săi vor fi foarte bogați

DJ Avicii a murit, sâmbătă, la vârsta de 28 de ani, în timp ce se afla într-o vacanță în Oman. Decesul său este învăluit în mister, dar presa încearcă să afle tot ce poate despre cunoscutul DJ. Revista Forbes a realizat o analiză pentru a vedea ce avere lasă Avicii în urma lui, după deces, iar suma este impresionantă, aproape 100 de milioane de dolari.

Fiind unul dintre cei mai bine plătiți DJ din lume, Avicii avea în perioada sa de glorie, 2012 – 2016, câștigați în jur de 90 de milioane de dolari. Este posibil ca suma pe care o avea în conturi să fi scăzut în ultimii ani, având în vedere că nu a mai susținut concerte live din 2016, dar moștenitorii lui, cel mai probabil familia sa, vor rămâne cu o sumă impresionantă.

Doar în 2014, la un an după lansarea celui mai important single al lui, Wake Me Up, care a devenit cea mai difuzată piesă din istoria platformei Spotify, Avicii a obținut 24 de milioane de dolari, scrie Forbes. Cu această sumă, suedezul a fost al treilea în topul celor mai bine plătiţi DJ din lume, după Calvin Harris şi David Guetta.

Agenda încărcată a turneelor, asociată cu diferite probleme de sănătate şi cu dependenţa de alcool, l-au determinat pe Avicii să renunţe la spectacolele live în 2016, la vârsta de 26 de ani. “Ştiu că sunt norocos să pot călători şi să susţin concerte în întreaga lume, dar rămâne şi puţină viaţă pentru persoana reală care se află în spatele artistului”, dezvăluia muzicianul suedez într-un mesaj adresat fanilor.

Într-un interviu acordat pentru revista Billboard, la puţin timp după anunţarea încheierii ultimului turneu al său, Avicii declara: “Când privesc în urmă la viaţa mea, mă întreb: ‘Ce am făcut?’. Şi îmi răspund: ‘A fost cea mai bună perioadă a vieţii mele, într-un anumit sens. A avut însă un preţ, care s-a transformat în multă anxietate şi mult stres, dar a fost totuşi călătoria vieţii mele'”

Citește și: Ce va mânca Kim Jong-un la sumitul intercorean. Coreea de Sud a anunțat meniul servit de cei doi lideri la dineul oficial