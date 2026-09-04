  • Tutorialele online sugerează lovituri repetate și folosirea cremei de arnică pentru a masca vânătăile. Un ghid recomandă între 15 și 150 de lovituri pe zone specifice ale feței, de două ori pe zi.
  • Medicii avertizează că această metodă poate produce dureri cronice, reabsorbție osoasă și desfigurare estetică, mai ales la tineri cu o dezvoltare incompletă.
  • Conform dr. Joshua Rosenberg de la Mount Sinai Hospital, New York City, metoda bazată pe Legea lui Wolff este ineficientă și poate cauza fracturi grave și asimetrii faciale.

Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Microfracturi autoprovocate cu ciocanul

Fenomenul „Bonesmashing” câștigă popularitate online, promovând o metodă periculoasă pentru remodelarea feței. Practica implică lovirea intenționată a oaselor faciale cu un ciocan pentru a provoca microfracturi, în speranța obținerii unor trăsături mai marcante.

Această tendință este susținută de comunitatea „looksmaxxing”, o subcultură masculină axată pe idealuri estetice extreme.

Teoria din spatele bonesmashing-ului se bazează pe Legea lui Wolff, care sugerează că oasele se adaptează la stresul mecanic.

  • Practicanții zdrobirii oaselor atribuie eficacitatea sa Legii lui Julius Wolff, un chirurg german din secolul al XIX-lea, care afirma că oasele sănătoase se adaptează și se întăresc ca răspuns la sarcina mecanică. Ideea că acest țesut crește sub stres repetat este motivul pentru care unii luptători lovesc pereții, iar kickboxerii își freacă sticle de tibie, deși nu există cercetări care să susțină aceste practici.

Specialiștii avertizează că metoda este ineficientă și extrem de periculoasă.

„Idee stupidă”

„Ideea că loviturile controlate ar putea remodela oasele faciale este fundamental greșită”, afirmă dr. Joshua Rosenberg, chirurg plastician facial și profesor asociat de otorinolaringologie la Mount Sinai Hospital.

El subliniază riscurile majore, precum fracturile zigomaticomaxilare, care duc la asimetrii faciale severe.

Medicii, inclusiv dr. Ricardo Grillo din Brazilia, avertizează asupra multiplelor complicații posibile: cicatrici musculare, afectare vasculară și nervoasă, desfigurare estetică.

„Este o idee stupidă”, spune dr. Grillo, adăugând că metoda poate cauza dureri cronice și reabsorbția osoasă, mai ales în cazul tinerilor a căror dezvoltare facială nu este completă.

  • Zdrobirea oaselor a devenit suficient de răspândită încât medicii au trimis cel puțin două scrisori către Journal of Stomatology and Oral and Maxillofacial Surgery, avertizând cu privire la răspândirea acestei practici pe rețelele de socializare. Una dintre aceste scrisori, scrisă de medicul brazilian Ricardo Grillo, care insistă că riscurile „cuprind o serie de leziuni maxilo-faciale grave”, capabile să provoace „desfigurare estetică, afectare funcțională și alte posibile consecințe pe termen lung”.

Tutoriale și ghiduri online

Această practică a devenit vizibilă pe TikTok și alte rețele sociale, unde utilizatorii postează tutoriale și presupusele rezultate.

Un ghid online recomandă chiar regimuri cu 15-150 de lovituri pe zone specifice ale feței, de două ori pe zi. Totodată, se sugerează utilizarea cremei de arnică și a autobronzantului pentru a masca vânătăile rezultate.

  • Există tutoriale pe YouTube, utilizatori de Instagram care își urmăresc progresul și postări pe forumuri care susțin că lovirea osului din jurul orbitei a îmbunătățit zona ochilor „de la SUB 5 la HTN” pe scala PSL, un sistem de evaluare looksmaxxing. Cu alte cuvinte: lovirea osului din jurul orbitei i-a făcut să treacă de la „urât” la „foarte frumos”.

Comunitățile looksmaxxing, unde bonesmashing-ul a apărut inițial, au rădăcini în forumuri controversate precum PUAHate și Lookism. care promovează ideea că aspectul fizic determină succesul social și profesional.

Cine este „Clavicular”

Utilizatorii Looksmaxxers tind să fie tineri. Un canal popular în cadrul comunității de pe Discord îți întreabă vârsta la înscriere, oferind opțiunile: sub 16 ani, 16-17 ani și 18+ ani.

În ultimii ani, tendința a devenit mainstream datorită unor personalități precum Braden Peters, cunoscut online drept „Clavicular”. Acesta, la doar 20 de ani, continuă să promoveze bonesmashing-ul, în ciuda criticilor răspândite.

Specialiștii recomandă alternative sigure, precum fillere sau implanturi faciale, realizate de profesioniști certificați. „Aceste proceduri oferă rezultate previzibile și implică un control riguros”, explică dr. Rosenberg.

El sfătuiește pe cei tentați de bonesmashing să exploreze activități constructive: „Citiți o carte, faceți o plimbare, orice altceva decât să urmați sfaturi medicale de pe internet”.

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