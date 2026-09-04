Andreea Bănică și familia sa nu sunt pregătiți să spună adio vacanței. Artista a mărturisit că nu s-a grăbit să cumpere rechizitele pentru noul an școlar și că ar fi preferat ca elevii să revină în bănci pe 15 septembrie, așa cum se întâmpla în trecut.

Andreea banica si catelul Rutzi (2)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 15

Andreea Bănică nu este pregătită pentru începerea școlii

Noul an școlar începe pe 4 septembrie pentru copiii cântăreței, însă Andreea Bănică spune că, în familia sa, vacanța ar mai fi putut continua. Artista este mama a doi copii, Sofia, în vârstă de 17 ani, și Noah, care are 9 ani.

Spre deosebire de părinții care își fac din timp provizii pentru școală, vedeta nu s-a grăbit să cumpere rechizite și manuale. Andreea Bănică a explicat că nu este adepta agitației din perioada începerii anului școlar și că ar fi preferat ca școala să înceapă, ca în trecut, pe 15 septembrie.

„La noi mâine, vineri, este deschiderea școlii și nu ne dorim începerea anului școlar pe 4 septembrie. Adică noi nu ne dorim acest aspect. Ne dorim să înceapă pe 15 septembrie, cum era când eram mici. Păi, noi acum ne făceam vacanțele și noi, în fiecare an. Înainte, când era 15 septembrie era foarte bine. Știam o treabă. Și cei care nu-și făceau vara concediul îl făceau în septembrie”, a declarat Andreea Bănică pentru CANCAN.RO.

Ce cumpărături a făcut familia Andreei Bănică

Artista spune că nu a avut prea multe cumpărături de făcut pentru începutul școlii, deoarece unele lucruri au fost achiziționate în anii anteriori. „Păi nu, nu, nu. Nu am prea avut de ce, că mai am avem lucruri cumpărate în fiecare an, de când începea școala”, a spus vedeta.

În ceea ce privește manualele și rechizitele, Andreea Bănică a explicat că școala nu le oferă copiilor toate materialele necesare, astfel că părinții trebuie să se ocupe de cumpărarea lor.

„Nu ne dau ce avem de cumpărat. Manuale și rechizite. Manualele de cumpărat, măcar bine că nu e ca în Italia, atât de scump sau în alte părți.

Pe manuale am dat, nu știu, vreo 600-700 de lei. Atât! Bine că le-am găsit, că în unii ani nu le prea găseam. Stăteam, așteptam luni ca să luăm manualele și începea copilul școala fără manuale. Și chestia asta cu cumpăratul manualelor… Înainte, de exemplu, la școala noastră se ocupau ei cu manualele. Noi plăteam și le luau ei și le avea copilul la începutul școlii. Acum, de ceva timp, le luăm noi”.

„Dacă îmi permit să țin copiii la școală privată, trebuie să-mi permit și manualele”

Întrebată dacă a stabilit un buget pentru cumpărăturile de început de an școlar, Andreea Bănică a spus că își asumă toate costurile necesare, mai ales în condițiile în care copiii săi învață la o școală privată. „Nu! Dacă îmi permit să țin copiii la școală privată, trebuie să-mi permit și manualele lor și rechizitele lor și celelalte lucruri aferente care vin odată cu această școală privată”.

Artista a precizat că, în acest an, a cheltuit aproximativ 600-700 de lei numai pentru manuale.

Sofia este econoamă, Noah este „mână largă”

Andreea Bănică a vorbit și despre felul în care s-au schimbat preferințele copiilor săi pe măsură ce au crescut. Vedeta spune că Sofia, fiica sa, este chibzuită și nu are pretenții exagerate. „Nu sunt pretențioși, cel puțin Sofia, că ea e mai mare, nu are nicio pretenție. Este foarte econoamă din toate punctele de vedere, este foarte înțeleaptă și foarte chibzuită. Cred că seamănă cu taică-su”.

În schimb, Noah are o atitudine diferită atunci când vine vorba despre bani și cumpărături. „Noah e mână largă”, a spus Andreea Bănică.

La observația că băiatul îi seamănă, artista a recunoscut că, de-a lungul timpului, a învățat și ea să fie mai atentă cu banii. „Da, da. Bine, și eu de-a lungul timpului am împrumutat de la Lucian diverse lucruri și am învățat să fiu mai chibzuită”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mărturia zguduitoare a unicului nepot al Ancăi Pandrea dă totul peste cap! Ce a vorbit cu marea actriță: "Avea inima sfâșiată..." Toți au rămas înmărmuriți să afle abia acum ceva despre văduva lui Iurie Darie
Viva.ro
Mărturia zguduitoare a unicului nepot al Ancăi Pandrea dă totul peste cap! Ce a vorbit cu marea actriță: "Avea inima sfâșiată..." Toți au rămas înmărmuriți să afle abia acum ceva despre văduva lui Iurie Darie
„Nu-mi vine să mai deschid gura despre lucruri groaznice, căci se împlinesc”. Cristian Tudor Popescu, mesaj viral despre eliberarea lui Horațiu Potra și Nicușor Dan. Peste 10.000 de oameni au reacționat deja! Ce a spus gazetarul despre Președintele României
Unica.ro
„Nu-mi vine să mai deschid gura despre lucruri groaznice, căci se împlinesc”. Cristian Tudor Popescu, mesaj viral despre eliberarea lui Horațiu Potra și Nicușor Dan. Peste 10.000 de oameni au reacționat deja! Ce a spus gazetarul despre Președintele României
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
gsp
Mărturie tulburătoare! Fostul golgeter brazilian a ajuns pe străzi, fiind victima dependenței de crack
GSP.RO
Mărturie tulburătoare! Fostul golgeter brazilian a ajuns pe străzi, fiind victima dependenței de crack
Marea campioană a României s-a recăsătorit. A făcut publice imaginile, însoțite de un mesaj emoționant
GSP.RO
Marea campioană a României s-a recăsătorit. A făcut publice imaginile, însoțite de un mesaj emoționant
Parteneri
“Nu mă așteptam să mă îndrăgostesc de o femeie”. Celebra actriță și soția ei au sărbătorit 14 ani de căsnicie și cresc 3 copii. Pe ea o știe toată lumea, din serialul de la Prima TV, dar cine e femeia care i-a schimbat viața.
Libertateapentrufemei.ro
“Nu mă așteptam să mă îndrăgostesc de o femeie”. Celebra actriță și soția ei au sărbătorit 14 ani de căsnicie și cresc 3 copii. Pe ea o știe toată lumea, din serialul de la Prima TV, dar cine e femeia care i-a schimbat viața.
ULTIMA ORĂ! DA, e oficial! Vedeta care pleacă de la Vocea României a confirmat, iar acum avem și primele declarații: Este foarte serios, dacă vreți vă zic și motivul…"
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! DA, e oficial! Vedeta care pleacă de la Vocea României a confirmat, iar acum avem și primele declarații: Este foarte serios, dacă vreți vă zic și motivul…"
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Tvmania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut

Știri România

Parteneri
De la erou de război la dictator. Filmul transformării lui Antonescu din disident în „Conducător” și motivul dușmăniei dintre mareșal și Carol al II lea
Adevarul.ro
De la erou de război la dictator. Filmul transformării lui Antonescu din disident în „Conducător” și motivul dușmăniei dintre mareșal și Carol al II lea
Denis Drăguş, salariu istoric la FCSB: “Nu s-a mai văzut aşa ceva în fotbalul românesc!” Care este topul celor mai bine plătiţi jucători din SuperLiga
Fanatik.ro
Denis Drăguş, salariu istoric la FCSB: “Nu s-a mai văzut aşa ceva în fotbalul românesc!” Care este topul celor mai bine plătiţi jucători din SuperLiga
Tichetele de masă de 45 de lei pe zi ajung 36,45 lei net pe card. Impozitul pe venit și CASS reduc suma în 2026 pentru angajați
Financiarul.ro
Tichetele de masă de 45 de lei pe zi ajung 36,45 lei net pe card. Impozitul pe venit și CASS reduc suma în 2026 pentru angajați
Parteneri
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Elle.ro
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
Viva.ro
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”

Monden

Parteneri
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
TVMania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
O profesoară din Marea Britanie şi-a notat un elev în telefon drept "Numărul 8". Ce au descoperit anchetatorii
ObservatorNews.ro
O profesoară din Marea Britanie şi-a notat un elev în telefon drept "Numărul 8". Ce au descoperit anchetatorii
Sora Ancăi Pandrea, în scaun cu rotile la cimitir. Parcă sunt gemene, nimeni nu a știut cât de bine seamănă. Imaginile durerii din ziua marelui adio. Mulți au uitat-o, dar cine e singura vedetă care a venit la înmormântare
Libertateapentrufemei.ro
Sora Ancăi Pandrea, în scaun cu rotile la cimitir. Parcă sunt gemene, nimeni nu a știut cât de bine seamănă. Imaginile durerii din ziua marelui adio. Mulți au uitat-o, dar cine e singura vedetă care a venit la înmormântare
Parteneri
Martor la episodul ȘOCANT din vestiarul FCSB: „I-a dat un pumn lui Tănase! N-am fost de acord cu ce s-a întâmplat după”
GSP.ro
Martor la episodul ȘOCANT din vestiarul FCSB: „I-a dat un pumn lui Tănase! N-am fost de acord cu ce s-a întâmplat după”
Suma imensă primită de Denis Drăguș pentru a rezilia cu Trabzonspor
GSP.ro
Suma imensă primită de Denis Drăguș pentru a rezilia cu Trabzonspor
Parteneri
„Când va avea 18 ani, trecem pe turbo”. STENOGRAME explozive despre metoda prin care Andrew Tate ar fi atras minore
Mediafax.ro
„Când va avea 18 ani, trecem pe turbo”. STENOGRAME explozive despre metoda prin care Andrew Tate ar fi atras minore
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
StirileKanalD.ro
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare
Promo
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Advertorial
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
EXCLUSIV | Primele imagini de la priveghiul Ancăi Pandrea. Sicriul cu trupul actriței a fost depus la capelă
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Primele imagini de la priveghiul Ancăi Pandrea. Sicriul cu trupul actriței a fost depus la capelă
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Redactia.ro
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
S-a stins din viață Tony Gatlif! A fost regizorul filmului „Gadjo dilo”, cu Rona Hartner în rol principal
KanalD.ro
S-a stins din viață Tony Gatlif! A fost regizorul filmului „Gadjo dilo”, cu Rona Hartner în rol principal

Politic

Parteneri
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
ZiaruldeIasi.ro
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
Meriton Korenica, transfer la FCSB! Cât plăteşte Gigi Becali celor de la CFR Cluj. Anunţ oficial. Update exclusiv
Fanatik.ro
Meriton Korenica, transfer la FCSB! Cât plăteşte Gigi Becali celor de la CFR Cluj. Anunţ oficial. Update exclusiv
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă
Spotmedia.ro
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă