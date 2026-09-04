Andreea Bănică și familia sa nu sunt pregătiți să spună adio vacanței. Artista a mărturisit că nu s-a grăbit să cumpere rechizitele pentru noul an școlar și că ar fi preferat ca elevii să revină în bănci pe 15 septembrie, așa cum se întâmpla în trecut.

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Andreea Bănică nu este pregătită pentru începerea școlii

Noul an școlar începe pe 4 septembrie pentru copiii cântăreței, însă Andreea Bănică spune că, în familia sa, vacanța ar mai fi putut continua. Artista este mama a doi copii, Sofia, în vârstă de 17 ani, și Noah, care are 9 ani.

Spre deosebire de părinții care își fac din timp provizii pentru școală, vedeta nu s-a grăbit să cumpere rechizite și manuale. Andreea Bănică a explicat că nu este adepta agitației din perioada începerii anului școlar și că ar fi preferat ca școala să înceapă, ca în trecut, pe 15 septembrie.

„La noi mâine, vineri, este deschiderea școlii și nu ne dorim începerea anului școlar pe 4 septembrie. Adică noi nu ne dorim acest aspect. Ne dorim să înceapă pe 15 septembrie, cum era când eram mici. Păi, noi acum ne făceam vacanțele și noi, în fiecare an. Înainte, când era 15 septembrie era foarte bine. Știam o treabă. Și cei care nu-și făceau vara concediul îl făceau în septembrie”, a declarat Andreea Bănică pentru CANCAN.RO.

Ce cumpărături a făcut familia Andreei Bănică

Artista spune că nu a avut prea multe cumpărături de făcut pentru începutul școlii, deoarece unele lucruri au fost achiziționate în anii anteriori. „Păi nu, nu, nu. Nu am prea avut de ce, că mai am avem lucruri cumpărate în fiecare an, de când începea școala”, a spus vedeta.

În ceea ce privește manualele și rechizitele, Andreea Bănică a explicat că școala nu le oferă copiilor toate materialele necesare, astfel că părinții trebuie să se ocupe de cumpărarea lor.

„Nu ne dau ce avem de cumpărat. Manuale și rechizite. Manualele de cumpărat, măcar bine că nu e ca în Italia, atât de scump sau în alte părți.

Pe manuale am dat, nu știu, vreo 600-700 de lei. Atât! Bine că le-am găsit, că în unii ani nu le prea găseam. Stăteam, așteptam luni ca să luăm manualele și începea copilul școala fără manuale. Și chestia asta cu cumpăratul manualelor… Înainte, de exemplu, la școala noastră se ocupau ei cu manualele. Noi plăteam și le luau ei și le avea copilul la începutul școlii. Acum, de ceva timp, le luăm noi”.

„Dacă îmi permit să țin copiii la școală privată, trebuie să-mi permit și manualele”

Întrebată dacă a stabilit un buget pentru cumpărăturile de început de an școlar, Andreea Bănică a spus că își asumă toate costurile necesare, mai ales în condițiile în care copiii săi învață la o școală privată. „Nu! Dacă îmi permit să țin copiii la școală privată, trebuie să-mi permit și manualele lor și rechizitele lor și celelalte lucruri aferente care vin odată cu această școală privată”.

Artista a precizat că, în acest an, a cheltuit aproximativ 600-700 de lei numai pentru manuale.

Sofia este econoamă, Noah este „mână largă”

Andreea Bănică a vorbit și despre felul în care s-au schimbat preferințele copiilor săi pe măsură ce au crescut. Vedeta spune că Sofia, fiica sa, este chibzuită și nu are pretenții exagerate. „Nu sunt pretențioși, cel puțin Sofia, că ea e mai mare, nu are nicio pretenție. Este foarte econoamă din toate punctele de vedere, este foarte înțeleaptă și foarte chibzuită. Cred că seamănă cu taică-su”.

În schimb, Noah are o atitudine diferită atunci când vine vorba despre bani și cumpărături. „Noah e mână largă”, a spus Andreea Bănică.

La observația că băiatul îi seamănă, artista a recunoscut că, de-a lungul timpului, a învățat și ea să fie mai atentă cu banii. „Da, da. Bine, și eu de-a lungul timpului am împrumutat de la Lucian diverse lucruri și am învățat să fiu mai chibzuită”.

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