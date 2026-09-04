Ablația nodulilor tiroidieni prin ghidaj ecografic

Milioane de oameni din întreaga lume se confruntă cu noduli tiroidieni, formațiuni care pot crea disconfort fizic, senzație de sufocare sau probleme estetice vizibile. Nodulii tiroidieni apar la aproximativ jumătate din populația adultă. Ei sunt monitorizați periodic, ecografic, în cazul în care nu determină nici un fel de simptome. În cazul în care aceștia cresc rapid în dimensiuni, poate fi necesară intervenția medicală înainte să exercite o forță de compresiune asupra țesuturilor învecinate.

Până nu demult, soluția principală oferită de medicină era extirparea chirurgicală a glandei. Medicul chirurg dr. Ionuț Sandu, prezent la al XIX-lea Congres al Asociației de Endocrinologie Clinică din România, desfășurat la Craiova, în perioada 2-5 septembrie, atrage atenția că medicina modernă impune reevaluarea acestei practici.

„Am depășit etapa operațiilor excesive”

Principiul medicinei moderne este de a interveni cât mai puțin invaziv pentru a vindeca pacientul. În cazul tiroidei, extirparea completă pentru un singur nodul nu mai reprezintă standardul.

„Este esențial ca un pacient să se adreseze unei echipe și nu unui singur doctor. În ceea ce privește patologia nodulilor tiroidieni, pacientul trebuie să beneficieze de o conlucrare între medicul endocrinolog și medicul chirurg. (…) Această alegere a tipului de operație are la bază un principiu modern și anume să faci operația minim necesară pentru ca pacientul să fie vindecat. Am depășit de mult etapa în care făceam operații excesive. Mai concret, dacă un pacient avea un unic nodul tiroidian într-unul dintre lobii tiroidieni, până acum ceva vreme se extirpa toată glanda tiroidă. Este o operație care are ca și consecință administrarea de hormon tiroidian pe viață. (…) Se scoate multă tiroidă în totalitate în mod inutil”, a declarat dr. Ionuț Sandu, medic chirurg specializat în chirurgia tiroidiană.

De un sfert de secol se fac ablații ale nodulilor tiroidieni în lume

Ablația tiroidiană prin microunde sau radiofrecvență este o procedură medicală ghidată ecografic, prin care un ac subțire este introdus direct în nodul. Energia termică emisă distruge țesutul nodular fără a afecta structura din jur. Așa cum subliniază dr. Ionuț Sandu, procedura este un standard validat în ultimul sfert de secol: „S-au împlinit 25 de ani de când se fac ablații de noduli tiroidieni în lume. E un sfert de secol și o perioadă suficient de lungă încât pacienții și medicii să aibă încredere în această procedură, pentru că au urmărit 25 de ani un om pe care l-au ablat și au constatat că nu s-a întâmplat nimic rău cu el, chiar s-a întâmplat foarte bine că n-a trebuit să-l opereze. Este o procedură care a trecut proba timpului,” a mărturisit dr. Ionuț Sandu.

Afirmațiile chirurgului român sunt susținute de studiile internaționale, care arată o eficacitate de peste 90% privind reducerea volumului nodulilor tiroidieni. O meta-analiză amplă publicată în Radiology de Societatea Nord-Americană de Radiologie (RSNA) confirmă că ablația prin radiofrecvență și microunde obține o reducere medie a volumului nodulilor benigni între 70% și 93% la 12 luni de la intervenție, simptomele compresive dispărând complet la majoritatea pacienților.

Conform Ghidului Asociației Americane de Tiroidă (ATA), ablația termică menține funcția tiroidiană intactă în peste 98% din cazuri, evitând definitiv dependența de tratamentul de substituție hormonală (levotiroxină), necesar în cazul lobectomiilor sau tiroidectomiilor totale, intervenții chirurgicale prin care se îndepărtează o parte sau întreaga glandă tiroidă.

Studiile de lungă durată coordonate de prof. Baek JH din Coreea de Sud, țara de origine a ghidurilor internaționale de ablație, arată că rata complicațiilor majore este sub 1.3%, procedura fiind net superioară siguranței chirurgiei deschise.

Cum funcționează procedura de ablație și cine este candidatul ideal

Procesul de micșorare a nodulului nu este instantaneu, ci progresiv. Medicul explică cum acționează ablația și care sunt criteriile de selecție ale pacientului:

„Chirurgia este metoda prin care nodulul dispare 100%. Ablația nu poate să facă asta, nu extirpă nimic, este doar o înțepătură de ac, dar în urma acestei proceduri volumul nodular o să înceapă să scadă. (…) Endocrinologul urmărește pacientul de obicei la șase luni și la un an și constată că toți nodulii scad. Nu există un nodul care după ablație să crească sau să rămână la fel. Toți scad. Unii scad suficient de mult încât să nu se mai vadă,” a afirmat dr. Ionuț Sandu.

Dr. Ionuț Sandu, medic chirurg. Foto: Alexandra Mănăilă/Libertatea

Criteriile esențiale pentru ablație:

Nodulul trebuie să fie benign: Confirmat obligatoriu prin puncție tiroidiană cu ac fin sub control ecografic.



Confirmat obligatoriu prin puncție tiroidiană cu ac fin sub control ecografic. Nodulul trebuie să fie complet vizibil ecografic: Nu se pot trata prin ablație nodulii care coboară retrosternal sau în spatele claviculei.



Nu se pot trata prin ablație nodulii care coboară retrosternal sau în spatele claviculei. Nodulii autonomi funcționali (hiperfuncționali): Ablația reduce vascularizația nodulului. „În enorma majoritate a cazurilor scade atât de mult încât nu o să se mai producă un surplus de hormon tiroidian și pacientul nu va mai trebui să ia medicamente”, a precizat dr. Sandu.

Ablația reduce vascularizația nodulului. „În enorma majoritate a cazurilor scade atât de mult încât nu o să se mai producă un surplus de hormon tiroidian și pacientul nu va mai trebui să ia medicamente”, a precizat dr. Sandu. Rata de succes: „Dacă alegi nodulul potrivit, în peste 95% din cazuri, problema pacientului este rezolvată fără a necesita o intervenție chirurgicală.”



Ablația în microcarcinomul papilar: Ce prevăd ghidurile internaționale

Procedura începe să fie utilizată și în cazurile selecționate de cancer tiroidian incipient. Ghidurile ATA acceptă ablația ca opțiune terapeutică pentru microcarcinomul papilar tiroidian (PTMC), o formă de cancer tiroidian de dimensiuni foarte mici, (tumorile sub 10-13 mm în spațiul occidental, respectiv până la 18-20 mm în viziunea chirurgilor asiatici), caracterizată printr-un comportament biologic foarte blând și un prognostic excelent.

„Cu privire la microcarcinomul papilar, el are indicație de ablație inclusiv pe ghidul ATA, ghidul american. (…) Eu fac ablații pentru microcarcinoame papilare, însă în cazuri foarte bine alese. Acest microcarcinom trebuie să fie situat într-o zonă anterioară, să nu fie profund și să fie înconjurat de țesut sănătos. Dacă avem de-a face cu un microcarcinom în contact cu capsula tiroidiană, atunci va trebui să operez acest pacient. Indicațiile sunt într-o continuă extindere”, menționează dr. Ionuț Sandu.

Ablația este contraindicată în cancerele tiroidiene avansate, cu metastaze ganglionare, în gușile polinodulare mari bilaterale sau în boala Basedow, cazuri care necesită operație clasică.

O procedură care se poate face în ambulator: Fără spitalizare, direct din cabinet

Unul dintre marile avantaje ale acestei tehnici este confortul pacientului. Spre deosebire de o intervenție chirurgicală clasică care implică anestezie generală, spitalizare și cicatrici pe gât, ablația se face rapid. „Anvergura locului în care se produce ablația nu trebuie neapărat să fie cea de nivelul unui spital. E o procedură care se poate face foarte simplu în ambulator. Nici măcar nu necesită spitalizare. Pacienții mei vin la cabinet, le fac ablație, îi urmăresc cam o oră, după care pleacă acasă”, a spus chirurgul, menționând că nu este nevoie de internare pentru acest tip de intervenție.

În România, procedura se extinde treptat. De exemplu, la Spitalul Universitar de Urgență București (pe secția de endocrinologie), ablația cu microonde este deja o practică de rutină. Cu o curbă rapidă de învățare pentru medicii experimentați în ecografie și puncții, ablația promite să reducă substanțial numărul operațiilor chirurgicale care pot fi evitate.

În țara noastră, se estimează că peste 700.000 de români au boli tiroidiene. Oboseala constantă, tulburările menstruale sunt două din cele 7 semne că ai probleme cu tiroida.









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