El a postat pe contul de Facebook un mesaj în care explică ce înseamnă numele lui Iohannis:

”Numele lui Klaus Werner Iohannis, cel ales de români să-i scape de impostura malefică personificată în Victor Ponta

– provine din greaca de la Johannes (Ιωάννης) si care in original (in ebraica) inseamna „Yahweh (God) is gracious” (Dumnezeu este plin de har)

– Klaus este o prescurtare a numelui Νικολαος (Nikolaos) si inseamna „victoria poporului” – provine din greaca νικη (nike) „VICTORIE” si λαος (laos) „popor/oameni”.

– Werner – este un nume nemtesc care se traduce prin : „razboinic-protector”.

Ca sintagmă, numele s-ar traduce astfel: Victoria poporului apărată prin harul lui Dumnezeu”, a scris profesorul.

Balaş a revenit ulterior cu un alt mesa: ”Accentul românesc al lui Klaus Iohannis în limba germană e mai puternic decît accentul lui nemțesc (ardelenesc?) din română. Asta e, dacă și-a luat nevastă româncă…”.

