Ce mașină sport conducea Cîțu în SUA, când a fost prins băut la volan

Actualul premier a fost reținut doar o noapte și, a doua zi, dus în fața judecătorului, în incidentul petrecut în decembrie 2000 în statul Iowa, când ar fi condus băut, afirmă, sub condiția anonimatului, unul dintre politicienii liberali care îl susțin pe Cîțu.

În acel moment, Florin Cîțu era de 8 ani în Iowa și își susținea doctoratul. „Asta cu două zile la închisoare nu este corectă. Da, a stat o noapte, la secția de Poliție. Adică până a doua zi, când a fost chemat la judecător și amendat cu 1.000 de dolari, iar ulterior a fost lăsat să plece. Ceea ce scrie în acel document, „Two days jail” (n.red. – două zile de închisoare), este doar încadrarea”, a spus omul din Partidul Național Liberal pentru Libertatea.

Discuția a apărut după ce inițial site-ul legalizam.ro a publicat informația, preluată și dezvoltată apoi de site-ul Flux24.ro, care a publicat și un document al justiției americane.



Acuzații către tabăra Ludovic Orban



Oamenii din anturajul premierului mai spun că acesta le-a povestit despre incident după ce aflase că președintele PNL Ludovic Orban le-a spus unor colegi, în urmă cu câteva luni, că are documentul și că îl va face public în presă.



Ludovic Orban s-a lăudat că are documentul, acum câteva luni. A spus că îl va distruge pe Cîțu, că îl termină. A venit cu documentul printat și l-a arătat unor colegi, iar ei ne-au spus nouă după aceea.

Om din PNL, tabăra Cîțu:

„Ludovic și-a dat seama că nu mai are șanse”



Întrebați de ce ar fi decis Ludovic Orban să facă un asemenea gest, apropiații premierului au răspuns: „Simplu. Momentul a fost ales acum, după ce s-au terminat alegerile în filiale, iar Ludovic și-a dat seama că nu mai are șanse. Este ultimul tun pe care încearcă să îl dea”.



Mașina în cauză, un Ford Probe din anii 90



Ford Probe. Fotografie ilustrativă: Shutterstock

În privința mașinii cu care era în momentul în care a fost oprit de poliție, la briefingul de presă de după ședința de Guvern de miercuri, 11 august, premierul Florin Cîțu a spus doar că „a trebuit să îmi vând mașina atunci și să merg un an de zile pe jos”, fără să ofere alte detalii.

Mașina pe care o conducea Florin Cîțu în momentul când a fost prins de Poliția din statul american Iowa acum 20 de ani era un Ford Probe, un model sport coupe. Era marca prin care cei de la Ford încercau să înlocuiască vechiul lor Mustang.



„Era deja o mașină veche, fabricată în anii 90. Florin a trebuit să o vândă ca să poată plăti amenda de peste 1.000 de dolari”, au mai povestit sursele Libertatea.



Modelul sport Ford Probe a fost făcut împreună cu Mazda, după modelul MX-6 al producătorului japonez. A fost lansat pe piață în 1988, iar producția s-a terminat un deceniu mai târziu, când Ford s-a decis că nu e suficient loc pe piață pentru ca ei să aibă două modele sport, cu două uși. Iar Mustang a rămas coupe-ul Ford și până astăzi.



Ce spune Orban: „Habar nu am avut”



Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a susținut miercuri, 11 august, că nu are nicio implicare în dezvăluirea despre Florin Cîțu, contracandidatul său la șefia PNL la alegerile din 25 septembrie.



„Nu am ce să comentez. Cum să plece (n.red. – informația) din zona mea, dacă eu habar nu am avut de subiectul ăsta? E o minciună. Dacă eu habar nu am avut de subiect, de unde să vină de la mine? Păi, dacă știa cineva din echipa mea, nu-mi spunea mie lucrul ăsta? Habar nu am avut”, a declarat Orban pentru stiripesurse.ro.



