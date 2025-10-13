„Digital marketingul s-a consolidat în ultimii ani ca unul dintre domeniile cu cea mai rapidă creștere din piața muncii. Potrivit datelor raportate în Salario, comparatorul salarial creat de eJobs, salariile din digital marketing variază considerabil în funcție de rol, experiență și dimensiunea companiei”, explică Raluca Dumitra, șefa de marketing în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare de forță de muncă din România.

Competiție intensă

„Realitatea pieței arată însă și o competiție intensă: angajatorii caută specialiști cu abilități tehnice bine conturate și în același timp cu înțelegere strategică asupra brandului. Pe lângă rolurile clasice din agenții sau corporații, digital marketingul oferă oportunități consistente pentru freelanceri”, mai spune ea.

Pe cont propriu

„Mulți profesioniști aleg să-și dezvolte un portofoliu de clienți proprii, ceea ce le permite flexibilitate și venituri adesea mai mari decât media pieței. Pentru cei interesați de o carieră în digital marketing, perspectiva rămâne una promițătoare. Este un domeniu în care cererea pentru specialiști calificați continuă să crească, odată cu maturizarea pieței și digitalizarea accelerată a companiilor din România”, mai spune Raluca Dumitra.

24.000 de locuri de muncă, pe eJobs

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile peste 24.000 de locuri de muncă în România, în timp ce pe iajob.ro sunt deschise peste 6.100 de poziții.

Comparatorul de salarii funcționează pe baza datelor introduse de utilizatorii săi. Până în prezent peste 850.000 de specialiști și-au introdus veniturile.

