„Telecomunicațiile rămân unul dintre domeniile tehnice care oferă salarii competitive și o cerere relativ constantă de specialiști, chiar dacă piața nu mai traversează perioadele de expansiune accelerată de acum câțiva ani. Astăzi, operatorii sunt mult mai atenți la eficiență și profitabilitate, ceea ce înseamnă că recrutările sunt mai selective, iar accentul cade pe competențe tehnice solide și experiență practică”, explică Roxana Drăghici, șefa de vânzări la eJobs, cea mai mare platformă de recrutare de forță de muncă din România.

Specialiștii merg în IT, nu în rețelistică

„O realitate a pieței este că telecomunicațiile concurează tot mai mult cu sectorul IT pentru același tip de talent. Mulți absolvenți ai facultăților tehnice aleg cariere în software sau tehnologie, ceea ce face ca specialiștii cu experiență în rețele, infrastructură și comunicații să fie tot mai greu de găsit. În acest context, angajatorii sunt nevoiți să ofere pachete salariale competitive, beneficii suplimentare și programe de dezvoltare profesională pentru a atrage și reține personalul calificat”, mai spune Drăghici.

17.000 de locuri de muncă pe eJobs

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile peste 17.000 de locuri de muncă în România, în timp ce pe iajob.ro sunt deschise peste 6.400 de poziții.

Comparatorul de salarii funcționează pe baza datelor introduse de utilizatorii săi.

Până în prezent, peste 850.000 de specialiști și-au introdus veniturile.

Trustul de presă Ringier, care publică ziarul Libertatea, deține și platforma eJobs.

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