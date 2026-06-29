Cod roșu de caniculă în cea mai mare parte a țării

Potrivit ANM, avertizarea cod roșu este valabilă în intervalul 29 iunie, ora 10:00-1 iulie, ora 10:00 și vizează Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei.

„În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități”, au transmis meteorologii.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade Celsius, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în Banat și Crișana. Meteorologii avertizează că și nopțile vor fi deosebit de călduroase, minimele urmând să se situeze, în general, între 17 și 25 de grade Celsius, caracterizând nopți tropicale.

Cod roşu de caniculă în trei sferturi din ţară, inclusiv în Bucureşti, de luni până miercuri. Sursa foto: ANM
Cod roşu de caniculă în trei sferturi din ţară, inclusiv în Bucureşti, de luni până miercuri. Sursa foto: ANM

În același interval, Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei se află sub cod portocaliu de caniculă. ANM precizează că în aceste regiuni „valul de căldură se va intensifica, va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități”.

Temperaturile maxime vor varia de la 32 de grade în Delta Dunării până la 38 de grade în restul zonelor, iar minimele nocturne se vor situa între 20 și 24 de grade Celsius.

Furtuni, vijelii și grindină în zonele montane, Crișana, Maramureș și Transilvania

ANM a emis și un cod galben de instabilitate atmosferică valabil marți, 30 iunie, între orele 12:00 și 23:00. La început, fenomenele vor afecta zonele montane și submontane, urmând să se extindă ulterior în Crișana, Maramureș și Transilvania. Meteorologii anunță averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50-70 km/h, iar izolat de peste 80 km/h. De asemenea, vor fi frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametre cuprinse între 1 și 4 centimetri.

Harta zonelor vizate de instabilitate atmosferică valabil marți, 30 iunie, între orele 12:00 și 23:00. Sursa foto: ANM
Harta zonelor vizate de instabilitate atmosferică valabil marți, 30 iunie, între orele 12:00 și 23:00. Sursa foto: ANM

Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp, iar pe arii restrânse vor depăși 30-40 l/mp. „Fenomene specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul țării”, potrivit ANM.

Noi avertizări de caniculă pentru 1 iulie

Pentru ziua de miercuri, 1 iulie, meteorologii au emis noi avertizări de vreme deosebit de caldă. Un cod galben este valabil între orele 10:00 și 21:00 pentru nordul Banatului, sudul Crișanei, sud-estul Munteniei și Dobrogea. În aceste regiuni, temperaturile maxime se vor încadra între 31 și 34 de grade Celsius, iar pe litoral și în Delta Dunării valorile vor fi mai scăzute, de 27-29 de grade Celsius.

Tot miercuri, între orele 12:00 și 21:00, nordul Crișanei, Maramureșul, Transilvania, Moldova și nord-estul Munteniei vor fi sub cod portocaliu.

Harta județelor afectate de caniculă, miercuri, 1 iulie 2026. Sursa foto: ANM
Harta județelor afectate de caniculă, miercuri, 1 iulie 2026. Sursa foto: ANM

„În nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Moldova și nord-estul Munteniei valul de căldură intens va persista, local va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități”, au transmis meteorologii.

Temperaturile maxime vor varia între 32-33 de grade Celsius în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și aproximativ 37 de grade Celsius în nordul Crișanei și Maramureș.

Instabilitate atmosferică și pe 1 iulie, inclusiv în București

Miercuri, între orele 12:00 și 23:00, sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și local zona de munte vor fi vizate de un nou cod galben de instabilitate atmosferică.

Județele lovite de furtuni, miercuri, 1 iulie 2026. Sursa foto: ANM
Județele lovite de furtuni, miercuri, 1 iulie 2026. Sursa foto: ANM

ANM anunță averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 km/h, vijelii izolate și grindină de mici și medii dimensiuni.

Cantitățile de apă vor fi de 15-25 l/mp, iar local vor depăși 30-40 l/mp.

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