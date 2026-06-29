Petre Claudiu Lețu, în vârstă de 46 de ani, din Popești-Leordeni, Ilfov, trăiește momente dramatice după ce medicii l-au diagnosticat cu coxartroză bilaterală. Toate încercările sale – tratamente, masaje medicale – din ultimii aproape doi ani de a se scutura de haina suferinței au rămas fără rezultat, iar acum, singura opțiune a bărbatului chinuit de dureri de a scăpa din acest coșmar pare să fie doar operația. Însă, pentru a ajunge la intervenția chirugicală în care să-i fie implantate proteze la ambele șolduri, Petre are nevoie de 10.000 de euro, sumă ce poate include și investigațiile, și tratamentele ante- și postoperatorii.

Petre este în programul de susținere al Fundației Ringier România

Viața lui Petre – aflat în programul de susținere al Fundației Ringier România – a fost complet dată peste cap începând cu toamna anului 2023, când primele dureri au început să apară. Mai întâi la șold, la genunchi și apoi la spate. Abia venise din Germania, unde lucrase într-un azil de bătrâni ca îngrijitor și și-a spus că totul poate fi urmarea unei suprasolicitări a oaselor, a musculaturii, având în vedere că acolo a depus muncă fizică, solicitantă.

Când starea sănătății s-a agravat, bărbatul a început investigațiile la spitale de stat pentru că, la acea vreme, era coasigurat al soției sale, Rosalinda (47 de ani), care este angajată legal, ca fizioterapeut. Cum sistemul medical din România funcționează în ritmul său, programările la investigații computerizate (CT, RMN) au fost obținute chiar și după luni de așteptare, așa că diagnosticul de coxartroză bilaterală – unul la care nu s-a gândit nicio clipă și care l-a îngrozit – a venit târziu.

E vorba de o afecțiune degenerativă cronică (artroza șoldului), în care cartilajul care protejează oasele ambelor articulații coxo-femurale se degradează. O veste extrem de grea, în urma căreia viața i s-a schimbat complet, care a fost urmată de o alta, la doar câteva luni: eliminarea posibilității de a fi coasigurat în România!

„Îi implor pe toți oamenii cu suflet mare să mă ajute să strâng cei 10.000 de euro pentru operație. Sunt distrus și disperat…”

Acela a fost momentul în care Petre nu s-a mai putut duce nici măcar la controale de rutină pentru a putea ști cum evoluează boala care îi macină organismul încet, încet. Ultimele investigații au arătat că maladia ajunsese deja într-un stadiu în care tratamentele nu prea mai aveau efectul dorit și că ultima soluție recomandată de specialiști ar fi operația la ambele șolduri (n.r. – artroplastia).

„Fără nicio soluție financiară, fără asigurare medicală și fără posibilitatea de a mă pensiona medical, am abandonat orice încercare de a mă trata. Boala a avansat, iar acum abia dacă mai pot să merg. Fără baston nu pot să fac nici măcar un pas, iar afară ies extrem de rar și numai împreună cu Rosalinda (n.r. – soția lui). Firește, bastonul de care mă ajut și durerile atroce au devenit parte a existenței mele. La ultimele controale mi s-a spus că operația este singurul remediu pentru boala care era deja într-un stadiu avansat.

Doctorii mi-au dat un an să mă operez ca să nu ajung în căruciorul cu rotile, iar de atunci a trecut jumătate din acel termen. Sunt distrus și disperat… Operația costă, cu tot cu investigații, cam 10.000 de euro. Îi implor pe toți oamenii cu suflet mare să mă ajute să strâng banii pentru operație. Pentru mine, acești bani înseamnă să pot duce o viață normală, să pot din nou să merg!”, este apelul disperat pe care Petre îl face prin intermediul Fundației Ringier România către toți aceia care l-ar putea ajuta.

Pentru Petre, un ajutor uriaș ar fi și dacă oameni cu suflet ar reuși să îl ajute să-și plătească o asigurare medicală valabilă un an, care costă 2.460 de lei. În baza ei, ar putea relua investigațiile pregătitoare intervenției chirurgicale și ar putea fi operat la un spital din rețeaua de stat.

Cei care doresc să îl ajute pe Petre o pot face accesând butoanele de donație de mai jos sau folosind următorul cont al Fundației Ringier:

RO98 BACX 0000 0012 7457 7001 – RON

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