Anca Serea a ajuns în cursul zilei de ieri la biserică, fiind însoțită de Sarah, fata ei cea mare, dar și de mezina familiei, Leah. Vedeta a considerat că apariția acelui lăcaș în drumul ei nu a fost întâmplătoare. Așa că a intrat, s-a rugat și a aprins lumânări.

Anca Serea: „M-am rugat pentru Sarah și pentru toți copiii care încep examenul maturității”

Anca Serea alături de cele două fete a intrat într-o biserică din Voluntari, unde se află moaște ale Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Nu cred în coincidențe. Cred în întâlniri pe care Dumnezeu le pregătește la timpul potrivit! Ca mamă, aș vrea să-i pot lua toate emoțiile și să le port eu. Dar nu pot. Astăzi, fără să plănuiesc, am descoperit această biserică. Un loc despre care nici măcar nu știam că există deși este la o aruncătură de băț de noi . Am intrat, am aprins o lumânare și am lăsat acolo toate grijile noastre. Apoi am aflat că aici se află moaște ale Sfinților Apostoli Petru și Pavel, iar mâine este chiar sărbătoarea lor. Poate unii îi spun coincidență. Eu aleg să-i spun binecuvântare. M-am rugat pentru Sarah și pentru toți copiii care încep mâine examenul maturității.

Să aibă mintea limpede, inima liniștită și încrederea că tot ce au muncit va rodi. Iar noi, părinții, să avem răbdarea de a-i susține și înțelepciunea de a le aminti că valoarea lor nu se măsoară într-o notă. Doamne, ocrotește-i pe toți!”, a mărturisit soția lui Adrin Sînă pe rețelele de socializare.

Deși perioada petrecută la biserică a liniștit-o, Anca Serea nu a reușit să se odihnească în noaptea de duminică spre luni. La prima oră, vedeta și-a însoțit fiica la liceu, mărturisind că trăiește intens perioada de examene din viața adolescentei sale. „Nu am închis un ochi toată noaptea”, a precizat ea.

Foto: Instagram

Vezi Subiectele la română la BAC 2026. Ce le-a picat absolvenților de liceu la examenul la română.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE