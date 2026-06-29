„Îmi anunț public demisia din partidul AUR. Am intrat în acest partid cu bună credință, pentru a lupta pentru democrație, apărarea drepturilor și libertăților fundamentale și a interesului național”, a scris Uscov pe Facebook.

Ea a explicat scurt și motivul, făcând trimitere la linia actuală a partidului condus de George Simion: „Din păcate, am descoperit că nu suntem animați de aceleași valori, deși port respect pentru câteva persoane deosebite din acest partid, și la care m-am gândit atunci când am revenit după prima tentativă de a ieși din partid pe data de 1 martie 2026”.

Foarte important, cu o zi în urmă, ea s-a poziționat împotriva liniei partidului. Mai exact, a criticat ideea AUR de a declanșa alegeri anticipate, numindu-le „varianta nucleară” și explicând ce riscă România dacă se va întâmpla acest lucru.

Decizia a venit la un an după ce Simion a anunțat că Silvia Uscov intră în AUR. „Doamna avocat Silvia Uscov se alătură echipei AUR. Pe zi ce trece, la nivel central dar şi în judeţe ni se alătură tineri şi profesionişti”, anunța Simion pe 2 iunie 2025.

Reamintim că Silvia Uscov este avocata care a contestat iarna trecută la Curtea de Apel București numirea lui Dacian Dragoș ca judecător al CCR. Uscov a procedat similar și în cazul lui Mihai Busuioc, judecător propus de PSD la Curtea Constituțională. Ambele cereri au fost însă respinse de instanță.

Libertatea a fost prima instituție media care a publicat un interviu cu Dacian Dragoș, în care judecătorul CCR a explicat motivele pentru care consideră că demersul Silviei Uscov nu poate avea succes în instanță.

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