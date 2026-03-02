„Joburile din call center sunt o opțiune de angajare larg accesibilă, dar și o rampă de lansare pentru cariere în vânzări, customer service, managementul relațiilor cu clienții sau chiar coordonarea de echipe. În contextul actual, când companiile pun un accent tot mai mare pe experiența clientului, rolurile din call center au evoluat de la simple joburi operaționale la poziții care cer competențe solide de comunicare, rezolvare de probleme și gestionare eficientă a situațiilor complexe”, explică Roxana Drăghici, șefa de vânzări le eJobs, cea mai mare platformă de recrutare de forță de muncă din România.

Salariile din acest domeniu sunt influențate atât de nivelul de responsabilitate al postului, cât și de competențele lingvistice, cunoștințele tehnice și specificul industriei.

Cum variază salariile

În mod tradițional, un operator de call center primește un salariu de bază apropiat de media pe economie.

„În call center-urile unde sunt necesare limbi străine de circulație internațională (engleză, germană, franceză, spaniolă), pachetele salariale sunt mai competitive. Un element semnificativ în structura veniturilor îl reprezintă bonusurile de performanță și comisioanele, care pot adăuga o componentă importantă la salariul de bază. Pe măsură ce cariera progresează, specialiștii din call center pot trece la roluri cu responsabilități mai extinse. Aceste poziții vin, în mod firesc, cu pachete salariale mai atractive”, mai spune aceasta.

20.000 de locuri de muncă, pe eJobs

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile peste 19.900 de locuri de muncă în România, în timp ce pe iajob.ro sunt deschise peste 6.900 de poziții.

Comparatorul de salarii funcționează pe baza datelor introduse de utilizatorii săi.

Până în prezent peste 850.000 de specialiști și-au introdus veniturile.

Trustul de presă Ringier, care publică ziarul Libertatea, deține și platforma eJobs.

