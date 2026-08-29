Care explorează impactul utilizării smartphone-ului asupra calității somnului. Un studiu citat de Egeszseg Kalauz, realizat pe peste 122.000 de adulți, arată că folosirea telefonului înainte de culcare duce adesea la întârzierea orei de somn, reducând atât durata, cât și calitatea acestuia.

Mai mult, expunerea la lumina albastră a ecranelor și stimulii emoționali pot îngreuna adormirea, afectând ritmul circadian și producția naturală de melatonină.

O săptămână fără telefon: schimbări vizibile

Renunțarea la telefon în orele de seară poate aduce beneficii rapide. De exemplu, timpul petrecut cu dispozitivul mobil este adesea unul care întârzie momentul în care ne băgăm în pat.

Fără „deranjul” notificărilor sau tentația de a verifica încă un videoclip, ora de culcare se poate devansa considerabil.

În plus, lipsa telefonului permite crearea unui mediu mai liniștit și mai întunecat, favorabil somnului.

„Un ritm circadian sănătos depinde de reducerea expunerii la lumină, mai ales la cea albastră, în orele premergătoare somnului”, explică experții.

Nu doar lumina albastră este vinovată, ci și activitățile pe care le desfășurăm pe telefon, cum ar fi verificarea e-mailurilor sau a rețelelor sociale, care mențin creierul într-o stare de alertă.

O minte mai relaxată și un somn mai odihnitor

Un alt efect benefic al renunțării la telefon este reducerea stimulilor pentru creier. În loc să fie bombardat cu informații din social media sau știri îngrijorătoare, creierul are timp să se relaxeze și să treacă treptat către starea de somn.

Nu trebuie să ne așteptăm la rezultate miraculoase din prima zi, însă mici schimbări pozitive pot apărea rapid.

După câteva zile, s-ar putea să observați că adormiți mai ușor, dormiți mai mult și vă treziți mai odihnit

Cum să începi o săptămână fără telefon?

Pentru a implementa o astfel de schimbare, „detoxifiere digitală”, începeți prin a pune telefonul deoparte cu 30-60 de minute înainte de culcare.

O altă recomandare este să lăsați telefonul în altă cameră peste noapte și să folosiți un ceas deșteptător clasic pentru trezire.

De asemenea, în loc să derulați prin social media, puteți încerca să înlocuiți acest obicei cu alte activități relaxante, cum ar fi cititul unei cărți, meditația sau un duș cald.

Dacă preferați să citiți de pe telefon, utilizarea unui mod „Noapte” sau reducerea luminozității ecranului pot reduce impactul negativ al luminii albastre.

Schimbări pe termen lung

După o săptămână fără telefon, este posibil să observați o îmbunătățire a calității somnului și a dispoziției generale de dimineață.

În cazul în care nu există nicio schimbare, aceasta poate fi un semnal al unor alte probleme de sănătate, cum ar fi stresul cronic sau tulburările de somn, care necesită intervenție specializată.

De asemenea, un alt beneficiu al renunțării la telefon este ruperea dependenței generate de dorința de a verifica notificările.

Prima noapte sau două pot fi dificile, dar odată ce telefonul este pus deoparte în mod constant, un nou ritual de seară, mai sănătos, poate lua locul acestuia.

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