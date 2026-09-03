De ce trebuie Rusia să plătească 4,22 de miliarde de dolari

Sechestrarea navei urmărește punerea în aplicare a unei hotărâri arbitrale prin care Rusia a fost obligată să plătească aproximativ 4,22 de miliarde de dolari către Naftogaz. Despăgubirile au fost stabilite pentru confiscarea ilegală a activelor companiei ucrainene în momentul anexării Peninsulei Crimeea de Rusia, în 2014.

Serhii Fedorenko, directorul general interimar al Naftogaz, a descris măsura luată în Norvegia drept „un nou pas important către restabilirea justiției”. Oficialul a anunțat că grupul ucrainean intenționează să continue căutarea activelor rusești din alte țări până când întreaga sumă stabilită drept despăgubire va fi recuperată.

„Vom continua să căutăm active rusești în întreaga lume”, a transmis șeful interimar al Naftogaz.

Folosirea activelor rusești pentru sprijinirea Ucrainei a provocat deja dispute în Europa, iar mai multe state s-au opus până acum utilizării directe a fondurilor înghețate.

Nava a fost sechestrată în Barentsburg

Sechestrul a fost dispus pe 31 august 2026 de un tribunal norvegian, pentru a garanta plata datoriei Rusiei, dar și a dobânzilor și cheltuielilor aferente, potrivit comunicatului Naftogaz citat de News.ro. Nava „Professor Molchanov” se afla la ancoră în Barentsburg, un oraș minier din arhipelagul Svalbard, potrivit datelor VesselFinder.

Poliția din Svalbard a confirmat pentru publicația norvegiană Aftenposten că măsura a fost pusă în aplicare. Håkon Finstad, șeful operațional al poliției din Svalbard, a explicat că autoritățile au primit o ordonanță din partea Tribunalului Districtual Nord-Troms și Senja pentru instituirea sechestrului preventiv asupra navei. Polițiștii au pus apoi în aplicare ordinul instanței și au sechestrat vasul în Barentsburg.

Naftogaz încearcă astfel să recupereze efectiv despăgubirile stabilite pentru pierderea activelor sale din Crimeea, iar compania ucraineană anunță că va continua să identifice active rusești în alte state până la achitarea integrală a sumei.

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