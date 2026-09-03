Gyömrő este un oraș în districtul Monor, județul Pesta, Ungaria, cu o populație de circa 15.000 de locuitori.

Edilul Kisberk Szabolcs a descoperit neregula chiar în timpul programului de lucru al angajaților. I-a surprins pe aceștia în flagrant delict, în timp ce încercau să părăsească incinta școlii cu porțiile de mâncare ambalate pentru elevi.

Părinții reclamau de mai mult timp că porțiile sunt mici, dar până acum nu s-au realizat controale amănunțite la cantină.

Am prins în flagrant delict angajații cantinei Școlii Generale Fekete István, care de ani probabil sustrăgeau mâncarea plătită de părinți pentru copiii lor.

În urma incidentului, primarul a sesizat poliția, care a deschis o anchetă pentru furt. 4 dintre angajații implicați au fost concediați imediat, iar autoritățile locale au decis să implementeze măsuri suplimentare pentru a preveni astfel de cazuri.

Printre acestea se numără instalarea de camere de supraveghere în toate bucătăriile din instituțiile publice și realizarea de controale inopinate.

Conform datelor publicate, angajații suspectați au furat cantități semnificative de alimente, inclusiv 5,1 kg din cele 6 kg de brânză rasă, 3,5 kg din cele 6 kg de șuncă, jumătate din cantitatea de margarină, 3 kg de ardei verde și 5 kg de piersici.

De asemenea, au fost găsite pungi cu crochete de supă, sandvișuri gata preparate și meniuri dietetice în sacoșele pregătite pentru transport în afara școlii.

Directoarea școlii, Kovácsné Gerőcs Éva, a refuzat să comenteze incidentul, dar a precizat că gestionarea cantinei școlare cade exclusiv în sarcina primăriei, iar personalul de la bucătărie nu este angajat al școlii sau al inspectoratului.

Primarul a explicat că părinții nu au cerut despăgubiri, deși incidentul a stârnit o indignare generală.

Având în vedere situația financiară dificilă a orașului, care anul trecut avea un deficit bugetar de sute de milioane de forinți, posibilitatea unei compensații materiale nu este realistă în prezent.

Cei patru angajați concediați sunt acum sub investigație pentru săvârșirea unei contravenții.

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