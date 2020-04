De Tiberiu Lovin,

Aceasta a enumerat, supărată, toate muncile pe care le presupune postul ei și cât de des intră în contact cu bolnavii și, în finalul mesajului, l-a invitat pe Arafat să vină să lucreze alături de ea o zi întreagă, doar cu mască și mănuși.

Postarea a adunat aproape 10.000 de reacții și mii de comentarii și distribuiri. Libertatea a stat de vorbă cu doamna Elena, care recunoaște că e puțin speriată de valul de reacții, dar că nu retractează nimic din ce a scris. Și ei, infirmierii și brancardierii, sunt tot ”în linia întâi”.

Libertatea: De ce sunteți supărată pe Raed Arafat?

Doamna Elena: Eu și colegii mei am fost uimiți când l-am văzut pe domnul Arafat la televizor cum explica, într-o emisiune, că pentru noi nu e nevoie de echipament de protecție. Mai exact, nu la fel ca doctorii și asistentele, care, oricum, le aduc de acasă, cei mai mulți dintre ei.

-Care sunt dotările, în acest moment, la spitalul unde lucrați?

-Sunt echipamente, dar puține. O parte din ele sunt aduse de medicii noștri cum ar fi: viziere, mănuși, halate de unică folosință.

Am vrut doar ca acest mesaj să ajungă la domnul Arafat și să înteleagă că, într-un spital, toți avem nevoie de echipamente de protecție, pentru că o infirmieră nu doar spală pe jos, cum afirmă dumnealui, ci se ocupă și de îngrijirea pacientului.

Noi le schimbăm lenjeria, le aducem de mâncare, îi ridicăm, îi ajutăm să mănânce pe cei care nu pot. Și dacă un pacient infectat moare, cine-l duce la camera frigorifică? Noi și brancardierii, că doar nu doctorii. Și nouă ni se promit echipamente altfel, care vor veni cândva…

-Cum vi s-a părut afirmația sa?

-Este de o inconștiență pură! Dacă domnul Arafat nu crede ce spun, atunci să vină și să lucreze alături de noi o singură zi cu mască și mănuși. Într-o secție a unui spital, echipa nu începe de la doctori și se termină la asistenți… Începe de la doctori și se termină la brancardieri și infirmiere.

-Ce ați dorit să obțineți prin acest apel public?

-Noi nu vrem altceva decât echipamente de protecție adecvate, pentru a ne putea efectua serviciul în siguranță. Pentru noi și pentru pacienți, dar să nu uităm că acasă avem copii, părinți, bunici, soți și soții, pe care îi putem infecta la întoarcerea de la muncă.

Mesajul integral al infirmierei din Iași postat pe Facebook

“Dragi colegi, infirmiere si brancardieri, intr-o emisiune la Antena 3, transmisa in direct aseara la 23.00, domnul Arafat a declarat ca infirmiera si brancardierul nu are nevoie de echipament de protectie. Eu vreau sa-i adresez un mesaj domnului Arafat, iar pe voi va rog sa il distribuiti.

Domnule Arafat, persoana care spala pe jos se numeste infirmiera, iar cel care impinge la targa se numeste brancardier! Intr-o sectie a unui spital, echipa nu incepe de la doctori si se termina la asistenti…Incepe de la doctori si se termina la brancardieri si infirmiere. Si stiti de ce? Pentru ca infirmiera si brancardierul, pe langa faptul ca spala pe jos si impinge la targa, cum spuneti dumneavoastra, se mai ocupa si cu urmatoarele:

EFECTUEAZA IGIENA PACIENTULUI,

SCHIMBA LENJERIA DE PAT SI DE CORP A PACIENTULUI,

ADUCE ALIMENTELE LA PATUL PACIENTULUI,

AJUTA PACIENTUL SA MANANCE SI SA BEA,

INFIRMIERA SI BRANCARDIERUL RIDICA PACIENTUL PENTRU ORICE INVESTIGATIE TREBUIE SA FACA MEDICUL,

PENTRU A SE ADMINISTRA O PASTILA, PACIENTUL TREBUIE RIDICAT DE INFIRMIERA SAU BRANCARDIER, domnule Arafat.

AJUTA PACIENTUL PENTRU DEPLASARE, DOMNULE! SI DACA UN PACIENT DIAGNOSTICAT COVID 19 DECEDEAZA, ACEA PERSOANA ESTE PREGATITA, INTRODUSA IN SACUL MORTUAL SI TRANSPORTATA LA CAMERA FRIGORIFICA TOT DE BRANCARDIER SI INFIRMIERA, domnule Arafat!

Asadar, o INFIRMIERA vine in contact cu pacientul pe zi de mai multe ori decat medicul. Si asa cum ati spus dumneavoastra, nu este nici reclama si nici propaganda! Este purul adevar! Si DA! VREM COMBINEZOANE PENTRU A PUTEA EFECTUA TOATE ACESTE ACTIVITATI IN TIMPUL PROGRAMULUI DE LUCRU, PENTRU A NE PROTEJA PE NOI, PE CEI DIN JURUL NOSTRU SI FAMILIILE NOASTRE.

Daca un cadru medical se infecteaza de COVID 19, spuneti ca nu a stiut sa se protejeze, dar nu recunoasteti ca nu avem echipamentele necesare.

Deci, dumneavoastra faceti-va datoria de EROU, asa cum sunteti considerati, trimiteti-ne echipamente de protectie adecvate in spitale, pentru a ne putea face si noi datoria! Si daca nu credeti ce am scris in acest mesaj, va invit sa lucrati langa o infirmiera, o zi intreaga, doar cu o masca si manusi intre pacienti COVID 19!”.

