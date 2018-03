Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seară, că i-a fost drag că iubita lui, Irina, la însoţit la Congresul PSD de sâmbătă. Liderul social-democraţilor a spus că nu a cerut-o în căsătorie şi că inelul de pe degetul ei a fost un cadou de 1 Martie şi nicidecum nu este un inel de logodnă.

„Pur şi simplu am decis să fie lângă mine la Congres, fiind conştient (că va atrage atenţia -n.r), că nu trăiesc pe sub pământ. Am văzut că sunt discuţii şi de năşie. Bun, imaginaţia e slobodă, libertatea de exprimare, Doamne ajută. Domnule, n-am cerut-o încă (în căsătorie – n.r.). Mi-a fost drag că am fost cu Irina la Congres. Chiar mi-a fost drag”, a declarat Liviu Dragnea, la România TV, despre prezenţa Irinei la Congresul PSD.

În legătură cu inelul pe care iubita lui îl poartă pe deget, Liviu Dragnea a spus că este un cadou de 1 Martie, nu este unul scump şi nu este un inel de logodnă.



FOTO: Captură Antena 1



„Sunt discuţii şi de năşie. N-accept încă. S-a vorbit şi despre inelul ei. Este un inel, nu sunt zgârcit. I l-am luat de 1 martie. Dar nu e un inel de logodnă“, a declarat preşedintele PSD.

Iubita lui Liviu Dragnea, Irina, a atras toate privirile la Congresul PSD de sâmbătă. Ea a stat în primul rând, între primarul Capitalei, Gabriela Firea, şi ministrul de Interne, Carmen Dan.

Liviu Dragnea are o relație cu Irina Alexandra Tănase, o tânără de 25 de ani, iar diferența de vârstă nu reprezintă un obstacol pentru ei. Invitat într-o emisiune televizată, liderul PSD a vorbit și despre o posibilă nuntă, anul acesta.

“Pentru mine e o mare satisfacție că n-am trecut degeaba prin acești ani după ce am câștigat alegerile. Pe plan personal, de unde să știu? E posibil ca anul 2018 să aducă o nuntă”, a spus Liviu Dragnea.

Liviu Dragnea a mai fost căsătorit o dată, cu Bombonica Prodana, alături de care are și o fiică, Alexandra. Fiica lui Liviu Dragnea are de câțiva ani o relație cu cântărețul Alexandru Mațaev.