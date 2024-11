Utilizatorii existenți nu sunt exceptați

Premierul Anthony Albanese afirmă că legislația este necesară pentru a proteja tinerii de „daunele” pe care le produc rețelele sociale, o preocupare exprimată de multe grupuri de părinți. Cu toate acestea, criticii subliniază că există întrebări nerezolvate privind modul de aplicare a interdicției și impactul acesteia asupra vieții private și a conexiunii sociale.

Aceasta nu este prima încercare globală de a restricționa utilizarea rețelelor sociale de către copii, dar vârsta minimă de 16 ani este cea mai ridicată stabilită de orice țară. Spre deosebire de alte încercări, nu sunt incluse excepții pentru utilizatorii existenți sau pentru cei cu consimțământul părinților. Proiectul de lege a trecut de Senat cu 34 de voturi pentru și 19 împotrivă și a fost adoptat de Camera Reprezentanților. „Vrem ca copiii noștri să aibă o copilărie și părinții să știe că avem spatele lor”, a spus Albanese reporterilor.

Nu sunt nominalizate platforme de social media în lege

Legislația nu specifică ce platforme vor fi interzise, deciziile urmând să fie luate ulterior de ministrul comunicațiilor din Australia, în consultare cu comisarul eSafety. Totuși, ministrul Michelle Rowland a indicat că interdicția va include platforme precum Snapchat, TikTok, Facebook, Instagram și X. Platformele de jocuri și de mesagerie sunt scutite, la fel și site-urile care pot fi accesate fără un cont, cum ar fi YouTube. Guvernul intenționează să utilizeze tehnologia de verificare a vârstei pentru a implementa restricțiile, iar opțiunile vor fi testate în lunile următoare. Platformele de socializare vor trebui să adauge aceste procese.

Cu toate acestea, cercetătorii digitali avertizează că nu există garanții că tehnologia nespecificată, care ar putea include informații biometrice sau de identitate, va funcționa. Criticii cer asigurări că intimitatea va fi protejată și avertizează că restricțiile pot fi ocolite ușor cu ajutorul VPN-urilor, care pot ascunde locația utilizatorilor. Copiii care încalcă regulile nu vor fi sancționați.

Sondajele sugerează că reformele sunt susținute de majoritatea părinților și îngrijitorilor australieni. „De prea mult timp părinții au avut această alegere imposibilă între a ceda și a oferi copilului lor un dispozitiv care dă dependență, sau să-și vadă copilul izolat și simțindu-se exclus”, a declarat Amy Friedlander, care a făcut lobby pentru interdicție, pentru BBC.

X pune la îndoială legalitatea legii

Totuși, mulți experți consideră că interdicția este „un instrument prea clar” pentru a aborda riscurile asociate cu utilizarea rețelelor sociale și avertizează că ar putea împinge copiii spre zonele mai puțin reglementate ale internetului. În timpul unei scurte perioade de consultare înainte de aprobarea proiectului de lege, Google și Snap au criticat legislația pentru lipsa de detalii, iar Meta a spus că proiectul de lege va fi „ineficient” și nu va îndeplini scopul declarat de a face viețile copiilor mai sigure.

TikTok a afirmat că definiția guvernului pentru o platformă de socializare este „largă și neclară” și că „aproape fiecare serviciu online ar putea intra în [ea]”. X a pus la îndoială „legalitatea” proiectului de lege, spunând că ar putea să nu fie compatibil cu reglementările internaționale și tratatele privind drepturile omului pe care Australia le-a semnat.

Unii susținători ai tinerilor acuză guvernul că nu înțelege pe deplin rolul rețelelor sociale în viața lor și că i-a exclus din dezbatere. „Înțelegem că suntem vulnerabili la riscurile și impacturile negative ale rețelelor sociale… dar trebuie să fim implicați în dezvoltarea de soluții”, a scris Consiliul pentru Tineret eSafety, care consiliază autoritatea de reglementare.

Albanese recunoaște complexitatea dezbaterii, dar apără cu fermitate proiectul de lege. „Nu susținem că implementarea sa va fi perfectă, la fel cum interzicerea alcoolului pentru [copii] sub 18 ani nu înseamnă că cineva sub 18 ani nu are niciodată acces, dar știm că este ceea ce trebuie să facem”, a spus el.

Anul trecut, Franța a introdus o legislație care blochează accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani fără consimțământul părinților, deși cercetările arată că aproape jumătate dintre utilizatori au reușit să evite interdicția folosind un VPN. O lege similară din statul american Utah a fost anulată de un judecător federal care a considerat-o neconstituțională.

Noua lege a Australiei e urmărită cu mare interes de liderii mondiali. Norvegia s-a angajat recent să calce pe urmele țării de la Antipozi, iar săptămâna trecută, secretarul pentru tehnologie al Regatului Unit a declarat că o interdicție similară este „pe masă”, deși a adăugat ulterior „nu… momentan”.

