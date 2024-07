UPDATE ora 11.38 Jurnalistul BBC Verify Shayan Sardarizadeh scrie pe platforma X că tânărul care s-a filmat susținând că se numește Thomas Matthew Crooks nu este autorul atentatului asupra lui Donald Trump.

„OSINTdefender, Laura Loomer și alte conturi importante susțin în mod fals că aceasta este o fotografie a trăgătorului de la mitingul lui Trump din Pennsylvania. Aceasta este fotografia unui utilizator X, publicată chiar de el ca o încercare de trolling în urmă cu câteva ore și este în viață”, scrie jurnalistul pe contul său de pe fosta platformă Twitter.

OSINTdefender, Laura Loomer and some other major accounts are falsely claiming this is a photo of the shooter at Trump's Pennsylvania rally.



This is the picture of an X user, who posted it himself as a trolling attempt a couple of hours ago and is very much alive. pic.twitter.com/qZvGmSlzZJ