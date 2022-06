„Prin urmare, o cantitate uriașă de forțe, tot ce aveau, toate rezervele – totul este folosit pentru a îndeplini aceste două sarcini”, a spus Serhii Haidai.

„Mai devreme, rușii au reușit să cucerească cea mai mare parte a orașului, dar acum armata noastră i-a împins înapoi. În prezent, forțele ucrainene controlează aproximativ jumătate din Severodonețk”, a completat guvernatorul din Luhansk.

#Ukrainian forces pushed back the russians in #Severodonetsk: the city is controlled in half. The russian army was given the task of completely capturing Severodonetsk by June 10, or cutting off the #Lisichansk–#Bakhmut #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/J52w7UP6HS