De Cristina Sterian,

”Anunt toate oficialitățile Dacă apare o singură persoană infectată cu coronavirus închid orașul, iau cele mai drastice masuri. Vreau să-mi protejez cetățenii, indiferent de ce se spune la nivel național, pentru că nu e psoibil să fim indiferenți la asemenea situații, ieri am fost în spitaluld in Focșani si am discutat cu ei, în spital sunt pregătiți și nu prea. În afară de un triaj si sa fie trimisi la Matei Balș nu pot face nimic. Ministrul Sănătății ar trebui nu să se gândească la anticipate, ci la măsurile care trebuia luate până acum, la stocurile de dezinfectante care trebuia să fie în toata tara”, a declarat marți primarul Focșaniului, Cristi Misăilă.

Pe de altă parte, în Vrancea abia acum au fost stabilite centrele de carantină, după îndelungi discuții între autoritățile locale și județene.

În Comitetul Județean pentru Situații de Urgență s-a stabilit ca persoanele venite din zonele de carantină din străinătate să fie cazate într-un apartament al Crucii Roșii, din Focșani, care are o capacitate de cel mult 10 locuri. Un alt centru de carantină stabilit în județ este în tabăra Gălăciuc, aflată la 75 de km de Focșani. Acolo există condițiile impuse de Ministerul Sănătății, iar tabăra are o capacitate mare, dar problemă e că momentan e ocupată și se va elibera în cel puțin o săptămână. Asta înseamnă că, deși teoretic, un susspect de infecție cu coronavirus ar avea unde să fie cazat, practic ar fi dificil, mai ales că apartamentul Crucii Roșii e ocupat.

” Avem un spațiu care din păcate e un pic cam micuț, avem doar 10 locuri, însă azi am identificat un alt spațiu, Tabăra Gălăciuc, dar are beneficiari acum, În următoarele zile se va elibera si vom încheia protocolul cu această tabară, fiind într-o zonă de munte izolată de comunitate se pretează foarte bine. Acum e o grupă acolo, pentru o săptămână, la recreere. Nu-i putem scoate imediat. Până atunci, dacă e cazul avem spatiul de 10 locuri, nu e riscant chiar dacă e în centrul orasului”, a declarat marți prefectul de Vrancea, Gheorghiță Berbece.

Pe de altă parte, edilul municipiului Focșani, Cristi Misăilă, spune că nu vrea ca suspecții de coronavirus să fie găzduiți pe raza orașului, mai ales în apopierea școlilor ori magazinelor.

” Ieri am convocat comitetul local, am discutat cu toți membrii, am analizat mai multe variante. De la spital ni s-a transmis că au o sectie pregătită, izolată, unde pot fi verificate aceste persoane iar dacă prezintă simptome sunt trimiși cu o ambulanță specială la Matei Balș. În acest moment nu avem însă un spatiu in Focsani destinat carantinării. Acum 2 săptămâni am fost intrebați de Prefectură dacă putem pune la dispoziție anumite spatii. S-au vehiculat mai multe variante, un adăpost gestionat de Crucea Rosie, dar care nu nu e liber. Apoi, altă variantă- Baza de practică din cadrul colegiului Kogalniceanu, eu am spus că nu sunt de acord . Ieri am avut o întâlnire acolo și toate cadrele didactice, și eu, am fost împotriva constituirii unui centru în incinta unui liceu, în apropierea unor blocuri. Nu vreau să creăm panică, trebuie să găsim cele mai bune solutii, nu trebuie să panicăm cetățenii. Nu vreau să ajungem în situația de a a nu găsi o solutie.Am discutat cu cei de la Tineret si Sport să identificăm acele tabere, unde sunt conditii de cazare, masă, sunt izolate, asfel încât să nu pună în pericol viața oamenilor. Singura variantă care era in discutie și era în regulă e tabăra de la Gălăciuc, e destul de departe de municipiu.Voi face tot posibilul să nu cream panică, să nu cream asemenea posibile focare, nu-mi permit sa risc.”, a spus Misăilă.

Primarul a adăugat că personal ar fi dispus alte măsuri decât cele luate de autorități pentru a nu ajunge să avem cazuri de coronavirus: ”aș fi făcut un filtru drastic, un triaj, la toate intrările in țară, în vămi, aeroporturi . Din păcate ajung în continuare cetățeni din Italia în orase si nimeni nu știe nimic de ei. E foarte alarmant. Nu se iau măsurile drastice care s-ar impune în acest moment, fac apel la autotități sa ia masuri radicale pentru a proteja populația”:

În Vrancea, 12 persoane care au călătorit în străinătate în zone apropiate de focare de coronavirus sunt izolate la domiciliu și monitorizate telefonic de medicii epidemiologi.

